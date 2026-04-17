СКР установил причастного к удару ракетами Storm Shadow по Брянску командира ВСУ

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования дела о ракетном ударе ВСУ по Брянску. По данным следствия, всего по городу выпустили не менее 16 ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело расследуется по статье о теракте. Всего при атаке погибли восемь мирных жителей, еще 55 человек были ранены. Повреждения получили более 420 объектов инфраструктуры.

Следователи установили, что к нанесению удара причастен командир бригады тактической авиации ВСУ Евгений Булацик. В России его обвиняют в совершении теракта, он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ранее его заочно приговорили к 18 годам колонии за бомбардировку нефтеперерабатывающего завода в Брянской области.

Ракетный удар по Брянску нанесли 10 марта. Среди жертв были работники завода «Кремний Эл». 11 марта в Брянской области объявили днем траура. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за удар по городу ответственны в том числе западные страны, поддерживающие Украину.

