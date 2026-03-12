Небензя назвал страны Запада ответственными за гибель мирных жителей в Брянске

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, должны отвечать за гибель мирных жителей в результате удара по Брянску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

«Западные спонсоры (президента Украины Владимира. — ”Ъ”) Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединенных Штатов»,— сказал господин Небензя (цитата по «РИА Новости»).

По информации региональных властей, 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По версии СКР ракет было не менее восьми. Погибли семь человек, более 40 пострадали. Повреждено свыше 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело о теракте. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

