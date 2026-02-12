КП: после обысков в УрФУ возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после обысков в Уральском федеральном университете (УРФУ), пишет «Комсомольская правда».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным издания, СКР по Свердловской области возбудил дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оно якобы связано с продажей земельных участков УрФУ в центре Екатеринбурга по заниженной стоимости.

Собеседник издания сообщил, что обыски, прошедшие в УрФУ в кабинетах президента университета Виктора Кокшарова, первого заместителя ректора Даниила Сандлера и главного бухгалтера Гавриила Агаркова в январе, были связаны с этим делом, из кабинетов изъяли документы о земельных участках. Дело, по его словам, пока является бесфигурантным.

Обыски у руководства УрФУ прошли 13 января. Собеседники «Ъ-Урал» сообщали, что правоохранительные органы интересует экономическая деятельность университета, связанная с управлением недвижимостью. По данным «Ъ-Урал», с просьбой провести проверку деятельности вуза в правоохранительные органы мог обратиться и.о. ректора Илья Обабков, сменивший на посту Виктора Кокшарова.

Анна Капустина