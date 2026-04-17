Главные новости к утру 17 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Ирана передать «ядерную пыль», которая была захоронена в результате авиаударов США по ядерным объектам страны летом 2025 года. Речь идет о высокообогащенном уране, который, по данным МАГАТЭ, остается глубоко под землей.

В компании, разрабатывающей одно из крупнейших в мире месторождений марганца — Больше-Токмакское в Запорожской области, появился новый совладелец. Более 16% получил бывший партнер основателей девелоперских компаний «Колди» и Stone.

По итогам первого квартала 2026 года чистые активы рыночных паевых фондов недвижимости превысили 950 млрд руб. Интерес к альтернативным инвестиционным решениям растет в условиях снижения доходности классических продуктов, таких как депозиты и облигации.

Количество шоурумов автомобильных брендов в России снова начало расти: к концу марта общая сеть достигла 4,2 тыс. дилерских центров.

Если на американо-иранских переговорах будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, для его подписания может приехать президент США Дональд Трамп, сообщил он.

Всемирная организация здравоохранения находится в постоянном контакте с российскими органами здравоохранения после выявления случаев заражения в Московской области, сообщил официальный представитель организации Тарик Жазаревич.

Международный валютный фонд объявил о возобновлении отношений с Венесуэлой спустя семь лет. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила, что организация начала официальные переговоры с правительством страны.

США откладывают поставки оружия странам Европы из-за военной операции в Иране, сообщает Reuters. По данным агентства, Вашингтон уже проинформировал европейских союзников о возможных задержках по заключенным контрактам.