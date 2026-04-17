ЦАХАЛ ударил по 380 объектам «Хезболлы» за 24 часа до прекращения огня
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары более чем по 380 объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.
По информации израильской армии, удары были нанесены по представителям движения, его штаб-квартирам и пусковым установкам.
Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что за 10 минут до вступления в силу прекращения огня израильские самолеты нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана.
«Хезболла» в свою очередь, выпустила несколько ракет в направлении Израиля менее чем за пять минут до начала прекращения огня. До этого представители движения наносили удары по силам Израиля в пограничной зоне и в кварталах города Бинт-Джбейль, отмечает Al-Mayadeen.
16 апреля прошли первые за 34 года переговоры лидеров Израиля и Ливана при посредничестве президента США Дональда Трампа. По итогам встречи американский президент объявил о десятидневном перемирии, которое вступило в силу в 0:00 мск.