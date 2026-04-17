Международный валютный фонд объявил о начале переговоров с Венесуэлой

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о возобновлении отношений с Венесуэлой спустя 8 лет. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила, что организация начала официальные переговоры с правительством страны.

Как напоминает AFP, разрыв связей произошел весной 2019 года, когда МВФ признал легитимной властью венесуэльскую оппозицию. Решение о начале переговоров было принято на основе мнения большинства стран-членов МВФ.

После захвата силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января временной главой правительства была назначена вице-президент Дельси Родригес. Официальное признание венесуэльского правительства позволит фонду возобновить сбор экономических данных и открыть возможность для предоставления финансовой помощи Каракасу. Вслед за МВФ отношения с Венесуэлой может восстановить Всемирный банк, отмечает AFP.