Reuters: США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране

США откладывают поставки оружия странам Европы из-за военной операции в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Вашингтон уже проинформировал европейских союзников о возможных задержках по заключенным контрактам из-за истощения американских запасов.

По словам собеседников агентства, пересмотр графиков поставок затронет государства Скандинавии и Балтийского региона. Речь идет о вооружении, приобретенном в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS).

Reuters отмечает, что с начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, а также военных операций Израиля в Газе в 2023 году США сократили запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты. С начала военной операции в Иране в этом году резко увеличился спрос на боеприпасы и системы ПВО, такие как ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.