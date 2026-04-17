В ВОЗ сообщили о наблюдением за ситуацией с оспой обезьян в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в постоянном контакте с российскими органами здравоохранения после выявления случаев заражения в Московской области, сообщил официальный представитель организации Тарик Жазаревич в разговоре с «РИА Новости».

На данный момент известно о двух пациентах, которые проходят лечение в Домодедовской больнице. Господин Жазаревич подчеркнул, что специфических противовирусных препаратов против этого заболевания пока не существует. Терапия основывается на облегчении симптомов и предотвращении осложнений, исходя из возраста и общего состояния.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболеванием, которое обычно протекает в течение 2–3 недель и сопровождается лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерной сыпью.