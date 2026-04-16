Главные новости за 16 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области сельхозпроизводители получили более 3,3 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Благодаря благоприятным погодным условиям фермеры увеличили площадь весеннего сева и активизировали все виды полевых работ.

Правительство России списало Ростовской области задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Высвободившиеся средства планируют направить на модернизацию городской инфраструктуры, ЖКХ и другие проекты.

Губернатор Ростовской области раскритиковал работу по благоустройству сквера в Красносулинском районе. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в соцсетях.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела бывшего начальника МВД по городу Сергея Шпака на 23 апреля.

Агрокомпанию из Ростовской области признали банкротом из-за долга в 200 млн руб. Речь идет об ООО «Агрофирма «Крона».

В Азовское море, реку Дон в районе Цимлянского водохранилища планируют выпустить около 858 тыс. молодых особей сазана. Максимальная стоимость контракта составляет 8,5 млн руб. Заказчиком проекта выступил ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

