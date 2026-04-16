Рассмотрение дела экс-начальника МВД Ростова отложили на 23 апреля

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела бывшего начальника МВД по городу Сергея Шпака на 23 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Изначально предполагалось, что прокурор зачитает обвинительное заключение сегодня. Однако заседание отложили из-за недоставки второго подсудимого по делу, бывшего оперуполномоченного Сергея Егоркина.

Сергея Шпака обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году он полицейский получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за содействие коммерческой организации. Также следствие считает, что с 2019 по 2023 год господин Шпак и его подчиненный Сергей Егоркин мошенническим путем присвоили более 292 тыс. руб., которые должны были быть выплачены в виде зарплаты за дни отсутствия на работе.

На предыдущем заседании подсудимые заявили, что намерены подписать контракт с министерством обороны России и отправиться в зону СВО.

Кристина Федичкина