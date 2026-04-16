В Азовское море планируют выпустить 858 тысяч мальков сазана за 8,5 млн рублей

В Азовское море, реку Дон в районе Цимлянского водохранилища планируют выпустить около 858 тыс. молодых особей сазана. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 8,5 млн руб. Заказчиком проекта выступил ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». Выпуск рыбы заявлен как компенсационная мера — таким образом предприятие должно восполнить возможный ущерб, причиненный водным биоресурсам в результате его деятельности.

Согласно условиям закупки, на момент выпуска масса каждой особи должна составлять не менее 10 граммов. Приоритет будет отдаваться малькам российского происхождения. Пополнение биоресурсов планируется завершить до 30 ноября 2026 года.

