Донскую агрофирму банкротят из-за долга в 200 млн рублей

Агрокомпанию из Ростовской области признали банкротом из-за долга в 200 млн руб. Речь идет об ООО «Агрофирма «Крона». Информация об этом опубликована на портале Федресурс.

Процедура наблюдения в отношении предприятия была введена еще в 2025 году. Изначально речь шла о долге в размере 21 млн руб., однако по мере включения кредиторов в реестр требований сумма возросла до 199 млн руб.

По данным сайта Rusprofile, ООО «Агрофирма «Крона» зарегистрировано в Каменском районе Ростовской области в 2022 году. Предприятие занимается выращиванием плодовых деревьев и орехов. Выручка в 2024 году составила 799 тыс. руб., что на 95% меньше, чем в 2023 году (17,4 млн руб.). При этом компания продолжает нести убытки: чистый убыток в 2024 году составил 16,8 млн руб.

Мария Хоперская