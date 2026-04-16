Юрий Слюсарь раскритиковал работу по благоустройству сквера в Красносулинском районе

Губернатор Ростовской области раскритиковал работу по благоустройству сквера в Красносулинском районе. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в MAХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Сквер начали благоустраивать в августе 2025 года. На эти цели выделили 39 млн руб. Проект был масштабным, поскольку площадь сквера составляла 1 гектар. В действительности же получился «лунный пейзаж».

«Мы вкладываем огромные бюджетные средства в благоустройство районов области, чтобы создавать уютные, зелёные зоны для отдыха. Но иногда результат идёт вразрез с самой идеей комфортной городской среды — и это недопустимо»,— подчеркнул Юрий Слюсарь.

Он поручил главе Красносулинского района предоставить отчет об итогах реконструкции сквера возле Дома культуры.

Мария Хоперская