В Ростовской области аграриям выдали 3,3 млрд рублей кредитов

В Ростовской области засеяли яровыми культурами около 500 тыс. га, что составляет более 25% от плана. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По данным властей, сельхозпроизводители региона получили более 3,3 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов, прием заявок на которые продолжается. Отмечается, что благодаря благоприятным погодным условиям фермеры увеличили площадь весеннего сева и активизировали все виды полевых работ. Зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяно порядка 340 тыс. га, что составляет около 70% от плана.

Посевы технических культур занимают более 125 тыс. га — почти 12% от плана, сообщает донской минсельхозпрод. Ряд хозяйств активизирует высадку овощей и кормовых культур. Параллельно аграрии продолжают подкормку озимых культур минеральными удобрениями. К середине весны посевы озимых подкормлены на площади почти 2,4 млн га — 83% от плана. Повторно подкормлено 592 тысячи гектаров озимых культур.

