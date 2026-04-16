Депутат гордумы Екатеринбурга отказался состязаться за мандат с вице-мэром

Депутат Екатеринбургской городской думы от «Единой России» Александр Колесников отказался конкурировать с заместителем главы города Дмитрием Ноженко за возможность выдвинуться в заксобрание Свердловской области от Железнодорожного одномандатного округа. Как следует из данных на сайте предварительного голосования (праймериз) партии, теперь господин Колесников планирует избраться по списку «Единой России» от Железнодорожной территориальной группы.

Александр Колесников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Конкуренцию за место в партсписке Александру Колесникову составят действующий депутат заксобрания от «Единой России» Валентин Лаппо, руководитель лингвистического центра «Элио» Элвьина Абзалова, руководитель центра мужского воспитания «Батя» Вячеслав Истошин и заместитель генерального директора — главный инженер дорожного центра внедрения новой техники и технологий Свердловской железной дороги (СвЖД) Сергей Кустов.

Александру Колесникову 58 лет, в 1992 году окончил Государственный педагогический институт Екатеринбурга по специализации «Французский и немецкий языки», трудовую деятельность начал в должности переводчика. В настоящее время возглавляет управляющую организацию «РЭМП Железнодорожного района». По данным сервиса kartoteka.ru, по итогам 2024 года организация отчиталась о выручке в 2,7 млрд руб. и чистой прибыли в 49,5 млн руб. Господин Колесников впервые избрался в гордуму Екатеринбурга в 2018 году от «Справедливой России», в 2023-м году участвовал в выборах в качестве кандидата от «Единой России» и вновь получил место в представительном органе.

Вице-мэр Дмитрий Ноженко заявился на праймериз «Единой России» в начале апреля. Чиновник заверил избирателей, что сможет добиться «необходимых изменений» в Железнодорожном районе города. «Совместно с коллегами работаем над улучшением инвестиционного климата и созданием площадок для развития промышленности. Планирую и дальше, уже на региональном уровне, делать все необходимое для развития этих направлений и экономики в целом»,— добавил он.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев