Экс-министр Улюкаев предсказал стагфляцию российской экономики

Российской экономике не угрожает резкое падение, считает бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Скорее всего страна столкнется с длительной стагнацией с угрозой перехода в стагфляцию — ситуацией, когда падают темпы экономического роста и увеличивается уровень безработицы и инфляции.

Господин Улюкаев отметил, что российская экономика обладает высокой степенью инерционности. «Драматического» падения и кризиса в России не наступит, сказал он в интервью РБК.

Так господин Улюкаев прокомментировал слова замглавы администрации президента Максима Орешкина, который в декабре прошлого года заявил, что Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста, а замедление экономики — плановое. Экс-министр подчеркнул, что экономическое торможение — это обратная сторона мер для снижения избыточного спроса, избыточного давления на рынок труда и других факторов, и согласился с заявлением господина Орешкина. «Но мы понимаем, что это замедление связано с рядом других обстоятельств — во многом внеэкономического свойства»,— добавил господин Улюкаев.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство и строительство. Одной из причин спада экономики господин Путин назвал сезонные факторы. Власти, добавил он, должны нацеливать работу на подготовку мер стимулирования роста экономики.

