Снижение ВВП и рекордно низкая безработица: Путин провел совещание по экономическим вопросам

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он признал, что экономика РФ в начале года показала отрицательную динамику, и назвал причины падения ВВП. Президент поручил кабмину представить предложения по возобновлению роста экономики России. Главные заявления господина Путина на совещании — в подборке «Ъ».

Динамика экономики

Уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. За январь-февраль ВВП сократился на 1,8%.

В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое системно значимое направление как строительство.

Среди причин снижения ВВП России с начала года отмечают сезонные факторы — в январе на два дня рабочих меньше, чем в прошлом году; в феврале на один рабочий день меньше. Но далеко не только они определяют деловую активность в стране.

Рассчитываю услышать сегодня доклады о том, почему траектория макропоказателей в России находится ниже прогнозов кабмина и ЦБ.

Власти должны нацеливать работу на подготовку мер стимулирования роста экономики.

Жду предложений по возобновлению роста российской экономики.

Рынок труда

Безработица в России, несмотря на общую экономическую динамику, остается на рекордно низком уровне и составляет 2,1%.

Рынок труда меняется. Получают развитие гибкие платформенные виды занятости.

Бюджет РФ

Важно удерживать курс на сбалансированность бюджета, в том числе в условиях резких колебаний на внешних рынках.

Кабмин подготовил меры по сохранению сбалансированности российского бюджета.

Анна Токарева