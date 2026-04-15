Снижение ВВП и рекордно низкая безработица: Путин провел совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он признал, что экономика РФ в начале года показала отрицательную динамику, и назвал причины падения ВВП. Президент поручил кабмину представить предложения по возобновлению роста экономики России. Главные заявления господина Путина на совещании — в подборке «Ъ».
Динамика экономики
- Уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. За январь-февраль ВВП сократился на 1,8%.
- В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое системно значимое направление как строительство.
- Среди причин снижения ВВП России с начала года отмечают сезонные факторы — в январе на два дня рабочих меньше, чем в прошлом году; в феврале на один рабочий день меньше. Но далеко не только они определяют деловую активность в стране.
- Рассчитываю услышать сегодня доклады о том, почему траектория макропоказателей в России находится ниже прогнозов кабмина и ЦБ.
- Власти должны нацеливать работу на подготовку мер стимулирования роста экономики.
- Жду предложений по возобновлению роста российской экономики.
Рынок труда
- Безработица в России, несмотря на общую экономическую динамику, остается на рекордно низком уровне и составляет 2,1%.
- Рынок труда меняется. Получают развитие гибкие платформенные виды занятости.
Бюджет РФ
- Важно удерживать курс на сбалансированность бюджета, в том числе в условиях резких колебаний на внешних рынках.
- Кабмин подготовил меры по сохранению сбалансированности российского бюджета.