Главные новости за 15 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов, сегодня уволившийся по собственному желанию, вскоре может возглавить ООО «РВК-Воронеж» — концессионера водоснабжающих и канализационных сетей областного центра. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники на коммунальном рынке региона.

Жители Белгородской области получили СМС-сообщения с именем и должностью главы региона Вячеслава Гладкова от РСЧС. Подобным способом обычно происходит уведомление об опасности атаки БПЛА или ракетного удара. Сам губернатор в своем Telegram-канале рассказал о проведении проверки, которая установила, что сообщение было разослано из-за сбоя. Некоторое время не исключалось, что речь идет о фейке.

Бывший заместитель председателя Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова обжалует решение Верховного суда, который отказался отменять разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела о взятке. Согласно ч. 5 ст. 290 УК РФ, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2025 году юрлицо сафари-парка «Олений» в Липецкой области (ООО «Вавилово») показало выручку 161,3 млн руб., что на 83,8% превышает показатель 2024 года (87,8 млн руб.). В то же время был зафиксирован убыток 153,1 млн руб. против чистой прибыли 10,6 млн руб. годом ранее.

По факту схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Инцидент произошел 12 марта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Орловской области 1,1 млрд руб. в рамках федерального проекта «Развитие здравоохранения». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что средства пойдут на достройку многопрофильного медцентра Орловской областной больницы. Строительство объекта ведется уже 20 лет, в связи с чем он получил прозвище «Титаник». Стоимость работ превышает 4,02 млрд руб.

Анна Швечикова