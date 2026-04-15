Липецкий парк «Олений» ушел в убытки на 153 млн после прибыльного года

За 2025 год выручка ООО «Вавилово» (управляет сафари-парком «Олений» в Липецкой области) составила 161,3 млн руб., что на 83,8% превышает показатель 2024 года (87,8 млн руб.). Убыток зафиксирован на уровне 153,1 млн руб. против чистой прибыли в размере 10,6 млн руб. годом ранее. Это следует из данных бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Себестоимость продаж за отчетный период выросла почти в четыре раза — с 4,2 млн руб. в 2024 году до 16,4 млн руб. в 2025-м. Валовая прибыль компании показала рост на 73,4% (с 83,6 млн до 145 млн руб.). Убыток от продаж увеличился в 3,6 раза — с 40,2 млн до 145,9 млн руб.

Активы компании за год составили 579,7 млн руб. против 582,5 млн руб. в 2024 году (-0,5%). При этом стоимость основных средств выросла на 29,7% — с 165,3 млн до 214,4 млн руб., что может свидетельствовать о продолжающихся инвестициях в инфраструктуру. Дебиторская задолженность сократилась на 15,8%: с 289 млн до 243,6 млн руб., кредиторская задолженность — на 0,2%: с 232,8 млн до 232,3 млн руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вавилово» зарегистрировано в октябре 2005 года в Липецкой области. Компания ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал составляет 2 млн руб. Директором является Олег Горлов. 99,02% долей компании принадлежат Игорю Егармину, еще по 0,49% — Елене Латышевой (сестре сенатора от региона Евгении Уваркиной) и липецкому ООО «Парк инвест» (компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, через ООО ГК «Эксперт» принадлежит госпоже Латышевой и Людмиле Поташовой).

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура Липецкой области подала иск к ООО «Вавилово» и администрации Краснинского округа о признании недействительными двух договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 157,6 га. Совладелица компании Елена Латышева пояснила, что если суд признает сделки ничтожными, это «не повлияет на деятельность сафари», так как в случае их оспаривания возможно заключение аренды.

О проекте по созданию туристической инфраструктуры в сафари-парке «Олений» за 5 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова