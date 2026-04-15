Правительство РФ добавило 1,1 млрд рублей на достройку «Титаника» в Орле

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Орловской области 1,1 млрд руб. в рамках федерального проекта «Развитие здравоохранения». Это следует из опубликованного на сайте кабмина документа. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что средства пойдут на достройку многопрофильного медцентра Орловской областной больницы. Строительство объекта ведется уже 20 лет, в связи с чем он получил прозвище «Титаник». Стоимость работ превышает 4,02 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строящийся многопрофильный медцентр Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области Строящийся многопрофильный медцентр Орловской областной больницы

Подмосковное ООО «Стрела» получило контракт на достройку медцентра в конце 2022 года за 2,99 млрд руб. Компания должна была завершить работы до конца 2024-го — в связи с нарушением сроков власти региона ведут претензионную работу. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой стало известно 16 февраля, губернатор Андрей Клычков заявил о планах завершить самую масштабную стройку региона до конца 2026-го.

По данным на 9 февраля, готовность медцентра составляла 84%. 1 апреля областные власти сообщили, что подрядчик устанавливает системы вентиляции, электроснабжения, слаботочные системы на всех этажах здания. На первом этаже специалисты завершают оштукатуривание и окрашивание стен, а также укладку напольной и настенной плитки в санузлах. Ведется монтаж каркаса для подвесных потолков. Также подрядчик планирует продолжить фасадные работы: заменить часть плитки и установить светопрозрачные конструкции.

В июле 2025 года столичное ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием признать «Стрелу» банкротом. Заявление возвратили, однако в августе арбитраж принял к производству иск московского ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. Как сообщал «Ъ-Черноземье», оно будет рассмотрено с участием прокурора. Ближайшее заседание назначено на 21 апреля.

По данным «Федресурса», в феврале–марте петербургское АО ТД «Электротехмонтаж», Совкомбанк и некий Сергей Напреев планировали подать банкротные иски к «Стреле», но, судя по картотеке арбитражных дел, так и не сделали этого.

Алина Морозова