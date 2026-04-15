Белгородцы из-за сбоя получили СМС с именем губернатора Гладкова от РСЧС

Жители Белгородской области 15 апреля получили СМС-сообщения с именем и должностью главы региона от РСЧС. Подобным способом обычно происходит уведомление об опасности атаки БПЛА или ракетного удара.

«Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области»,— гласило сообщение.

Сам господин Гладков в своем Telegram-канале рассказал о проведении проверки, которая уже установила, что сообщение было разослано из-за сбоя. Некоторое время не исключалось, что речь идет о фейке.

«Дорогие друзья, в результате проверки по поводу СМС от РСЧС выяснилось, что был технический сбой»,— написал губернатор.

Сообщения были разосланы на фоне того, что белгородские и федеральные СМИ обсуждают сокращение медийной активности Вячеслава Гладкова в последние дни. Глава региона перестал записывать «кружки» для своего канала. Традиционная трансляция заседания правительства Белгородской области на этой неделе также не состоялась.

С начала апреля активно распространяется информация о возможной отставке Вячеслава Гладкова. Как сообщал «Ъ-Черноземье», иркутского вице-губернатора, генерал-майора Александра Шуваева сейчас называют основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области.

Денис Данилов