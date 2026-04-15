Курская судья снова пытается отменить разрешение на ее преследование за взятку
Бывший заместитель председателя Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда (ВС), отказавшегося отменять разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, рассмотрение жалобы назначено на 4 июня.
Госпожа Петрова оспаривает решение, которое было вынесено в начале марта. Тогда ВС отказался менять разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение в отношении судьи уголовного дела.
Как рассказывал «Ъ», подозрения в адрес госпожи Петровой появились в апреле прошлого года, когда задержали ее подругу — заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. Она, по версии следствия, должна была передать зампреду Ленинского райсуда Курска 3 млн руб. за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Госпожу Минакову задержали и заключили под стражу по обвинению в посредничестве в процессе дачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В передаче денег мог быть задействован гендиректор ООО «Спецстрой» Дмитрий Токарев, которого задержали в феврале.
Судья Ольга Петрова, которая отправляет правосудие с 2005 года, отвергает свою причастность к коррупции. В момент рассмотрения представления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в ВККС она связывала свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью.