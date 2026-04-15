СКР возбудил дело из-за схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области

По факту схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Инцидент произошел 12 марта. Расследованием занимается Воронежский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

В основу уголовного дела вошел инцидент на сбрасывающем централизованном стрелочном переводе железнодорожной станции Жердевка Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД) в Тамбовской области. По версии следствия, там сошли с рельсов пять порожних вагонов. Они и элементы инфраструктуры получили повреждения, из-за чего был причинен ущерб на 1 млн руб.

Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин инцидента.

В начале февраля Воронежский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода 16 вагонов грузового поезда на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области 4 февраля. В результате происшествия, по уточненным данным, загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар был локализован уже к вечеру, а окончательно потушен 5 февраля.

Алина Морозова