Минфины 11 стран призвали к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Министры финансов 11 стран призвали к скорейшему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке путем переговоров и восстановлению свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Под заявлением, помимо британского министра, подписались его коллеги из Австралии, Японии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Испании, Норвегии, Ирландии, Польши и Новой Зеландии. Подписанты призывают соблюдать режим прекращения огня между США, Ираном и Израилем.

«Последние недели принесли неприемлемые человеческие жертвы и значительные потрясения в мировой экономике и на финансовых рынках, поэтому прекращение огня будет иметь решающее значение для защиты гражданского населения и безопасности региона»,— указано в заявлении.

Возобновление боевых действий приведет к «серьезным рискам» для глобальной энергетической безопасности, цепочек поставок, а также экономической и финансовой стабильности, следует из документа.

Двухнедельное перемирие между США и Ираном было объявлено в ночь на 8 апреля, Израиль присоединился к режиму прекращения огня. За это время стороны должны прийти к мирному соглашению. Переговоры американской и иранской делегаций в Пакистане 11 апреля, по мнению президента США Дональда Трампа, прошли неудачно. Он допустил новый раунд в ближайшие дни.

