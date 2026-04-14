Трамп допустил переговоры с Ираном в Пакистане в ближайшие два дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие два дня в Пакистане могут состояться переговоры с Ираном. По его словам, благодаря посредническим усилиям пакистанской стороны шансы на проведение встречи именно в этой стране выше.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Вам действительно следует остаться там (в Пакистане.—‘’Ъ’’), потому что в ближайшие два дня что-то может произойти, и мы склоняемся к тому, чтобы отправиться туда»,— сказал Дональд Трамп в телефонном интервью New York Post. «Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал отлично справляется со своей работой»,— добавил он.

Под «фельдмаршалом» президент США имел в виду начальника пакистанской армии Асим Мунира — одного из самых влиятельных военных лидеров Пакистана. Как писали СМИ, перед прекращением огня именно он вел переговоры с Ираном и США, обсуждая условия прекращения боевых действий. «Он потрясающий, поэтому вероятность того, что мы туда вернемся, выше»,— сказал Дональд Трамп.

Последняя встреча делегаций Ирана и США состоялась 11 апреля в Исламабаде. Стороны не смогли достичь соглашения по ядерной сделке и договориться о правилах судоходства в Ормузском проливе. После этого США объявили о блокировке морского коридора. Источники Reuters сообщали, что переговоры могут возобновиться в Пакистане на этой неделе.

Лусине Баласян