США и Ирану снова захотелось поговорить

США могут свернуть военную операцию против Ирана, потому что все их военные цели достигнуты. Об этом заявил вечером 13 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, будет ли заключено официальное соглашение о прекращении боевых действий, зависит только от Тегерана. Сейчас стороны конфликта обсуждают организацию новых переговоров, несмотря на то что их первая встреча в Исламабаде 11 апреля завершилась безрезультатно. К сделке Тегеран подталкивает отчаянное экономическое положение — иранский Центробанк предупреждает: продолжение войны не оставит от экономики камня на камне. Уже сейчас на ее восстановление потребуется не менее 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

«Действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты,— заявил Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, комментируя операцию против Ирана "Эпическая ярость".— Мы можем начать сворачивать это (атаки на Иран.— “Ъ”)». Он добавил: «Будут ли у нас дальнейшие переговоры, придем ли мы в итоге к соглашению, я действительно думаю, что мяч на стороне Ирана, а мы многое предложили». Вице-президент США не исключил, что с иранским руководством «можно заключить очень выгодную сделку», но следующий шаг должен сделать именно Тегеран, а не Вашингтон. «Президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) хочет, чтобы иранский народ процветал и преуспевал. Он поручил своей переговорной команде представить серьезное предложение»,— подчеркнул господин Вэнс, который возглавлял американскую делегацию на переговорах 11 апреля в Пакистане.

С оптимистичной оценкой ситуации выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы сокрушили режим зла в Иране,— заявил он, выступая 13 апреля.— Мы уничтожили значительную часть индустрии смерти, которую иранский режим развивал десятилетиями: это ядерные установки, ракеты, беспилотные летательные аппараты, военно-морской флот, военно-воздушные силы и огромное количество других систем вооружения. Если бы мы не предприняли никаких действий, то названия Натанз, Фордо, Исфахан и Парчин (места расположения ядерных центров в Иране.— “Ъ”) могли бы навсегда остаться в памяти как имена позора, подобно Освенциму, Треблинке, Майданеку и Собибору».

По сообщениям нескольких американских СМИ, уже на этой неделе США и Иран могут провести новые переговоры о прекращении войны — вторые после встречи в Исламабаде в минувшие выходные.

Как рассказали источники агентства Reuters, «делегации держат свободными дни с пятницы по воскресенье». Кроме того, Тегеран сообщил руководству Пакистана, выступающему посредником, о готовности к следующей встрече. Готов к ней и Вашингтон, утверждает CNN. По словам источников телеканала, США по-прежнему надеются на дипломатическое решение конфликта, несмотря на сохраняющиеся разногласия, и рассматривают перспективу продления режима прекращения огня, введенного 8 апреля.

Из сообщений о готовящейся встрече следует, что морская блокада Ирана, введенная США 13 апреля, не помешает переговорному процессу. Пункты возможного соглашения, которое приводят арабские СМИ, указывают на то, что Ормузский пролив, блокированный иранской стороной с начала войны, может оказаться под совместным управлением США и Ирана. От Тегерана при этом потребуют полного отказа от обогащения урана на десятилетний срок, обеспечения надзора международных инспекторов за его ядерной программой и вывоза уже имеющегося урана, обогащенного до 60%, за пределы страны. В свою очередь, США готовы заключить с Ираном мирный договор и вывести его из-под своих санкций, касающихся в том числе и замороженных иранских активов в зарубежных банках.

Иран подталкивает к сделке отчаянное экономическое положение страны.

Иранский Центральный банк направил президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану доклад, требующий принять срочные меры по стабилизации экономики, предполагающие, в частности, восстановление полного доступа в интернет и заключение соглашения с США о прекращении боевых действий. Об этом сообщили источники оппозиционного Тегерану спутникового телеканала Iran International. По их словам, Центробанк Ирана уведомил, что восстановление пострадавшей от войны экономики может потребовать не менее 12 лет. В докладе подчеркивается, что разрушение производственных мощностей страны спровоцирует резкий скачок инфляции в ближайшие месяцы. По оценке экономистов, она может достичь 180%, а число безработных может вырасти на 2 млн человек.

«Исламская Республика Иран считает дипломатию наиболее предпочтительным путем разрешения споров и, сохраняя национальное достоинство и авторитет, заявляет о своей готовности к переговорам (с администрацией Дональда Трампа.— “Ъ”) в рамках правовых норм,— заявил 14 апреля президент Пезешкиан по итогам своего телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.— Но подход, в основе которого лежат угрозы, давление и боевые действия, неэффективен и лишь усложняет ситуацию и обостряет проблемы, созданные исключительно американской стороной».

Под вопросом остается то, готовы ли к реальной сделке члены Корпуса стражей исламской революции — сторонники жесткой линии, не раз критиковавшие правительство господина Пезешкиана за стремление к компромиссам с западными странами.

Нил Кербелов