ТАСС: дело главреда Telegram-канала «Сапа» связано с делом журналистов Baza

Следствие попросило Замоскворецкий районный суд Москвы продлить домашний арест журналистам Telegram-канала Baza — главреду издания Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. В ходе заседания следователь заявил о необходимости дать оценку по эпизоду дачи взятки сотруднику МВД из Махачкалы. По данным ТАСС, речь идет о задержанном по делу Telegram-канала «Сапа» полицейском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Трифонов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

14 апреля задержали главного редактора «Сапы» Алину Джинкаеву и оперативного дежурного полиции Махачкалы. Следствие полагает, что правоохранитель с 2020 до 2025 года передавал журналистке данные о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. При этом в его материалах содержались персональные данные граждан. За это сотрудник МВД, предположительно, получил более 250 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, получении и даче взятки. Обоих подозреваемых доставили в Москву.

Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову задержали 22 июля 2025 года после обысков в редакции Baza. Их обвинили в даче взяток на 300 тыс. руб. полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода за получение служебной информации. Оба работника СМИ признали вину.

Никита Черненко