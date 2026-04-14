Главреда Telegram-канала «Сапа» и полицейского задержали за взяточничество

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева и полицейский задержаны за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Сегодня в здании офиса «Сапы» во Владикавказе прошли обыски.

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении журналистки и сотрудника дежурной части УМВД по городу Махачкала. «В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки», — отмечается в публикации.

По версии следователей, с июля 2020-го по июнь 2025-го полицейский передавал госпоже Джикаевой сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которые содержали персональные данные граждан. За это сотрудник МВД получил взятку в размере более 250 тыс. руб., утверждают в ведомстве.

В СКР сообщили, что обоих подозреваемых доставили в Москву. В ходе обысков по местам жительства и работы в Махачкале и Владикавказе правоохранительные органы изъяли документы и электронные носители информации.

Сегодня «Сапа» сообщала об обысках в офисе интернет-издания во Владикавказе. Следственные мероприятия начались утром. По данным на 17:01 обыски продолжались уже шесть часов. По неподтвержденной информации, сотрудники правоохранительных органов увезли несколько человек.