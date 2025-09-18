Главред и продюсер Baza признали вину по делу о покупке служебной информации

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова полностью признали вину по уголовному делу о покупке служебной информации у полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Трифонов и Лукьянова написали явку с повинной и полностью раскаялись»,— сказал собеседник агентства. Сегодня следствие вышло в суд с ходатайством об изменении журналистам меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Замоскворецкий суд удовлетворил оба ходатайства.

22 июля в редакции Baza и по месту жительства Глеба Трифонова прошли обыски. Тогда же его и продюсера Татьяну Лукьянову задержали, а на следующий день арестовали. Им предъявили обвинение в даче взяток на сумму примерно 300 тыс. руб. полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода за получение служебной информации.