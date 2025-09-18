Журналистов вернули на Baza

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и смягчил меру пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемых в даче взяток полицейским за предоставление оперативной информации, отправив их под домашний арест. Процессы от публики зарыли, а адвокаты говорить о мотивах смягчения меры пресечения отказались, не подтвердив появившуюся информацию, что фигуранты могли признать вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главред Baza Глеб Трифонов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Главред Baza Глеб Трифонов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Судья Замоскворецкого райсуда столицы Ольга Чепурина 18 сентября удовлетворила ходатайства следователя о переводе журналистов Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест. Перед этим следователь попросил о закрытии слушания в связи с тем, что на нем будут оглашены секретные данные предварительного расследования.

Ходатайства были удовлетворены, фигурантов освободили из-под стражи в зале суда. Теперь им запрещено общаться с участниками судопроизводства, за исключением следователя и адвокатов, а также выходить в интернет и отправлять и получать почтовые отправления.

Выйдя из здания суда, Глеб Трифонов сказал многочисленным журналистам и пришедшей в суд группе поддержки, что «испытывает радостные чувства», и пошутил, что пока ему непривычно находиться «без браслетов».

Напомним, что 23 июля тот же Замоскворецкий суд отправил в СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им предъявили обвинение в даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ; до 12 лет колонии со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового).

По данным следствия, фигуранты за «сведения ограниченного доступа» с 2021 по 2024 год передали 54 тыс. руб. начальнику дежурной части краснодарского УМВД Александру Аблаеву. Старший оперуполномоченный МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев заработал таким же образом с 2022 по 2024 год 124,5 тыс. руб. Оперативнику белгородского угрозыска Александру Селиванову с 2022 по 2024 год досталось 127,5 тыс. руб. за предоставление «сведений о происшествиях и оперативной обстановке».

Журналисты свою вину после возбуждения дела отрицали.

Защита утверждала, что со своими источниками репортеры контактировали в чат-боте «Предложка “Базы”» Telegram-канала, куда каждый желающий может предложить разместить информацию и иногда попросить гонорар.

При этом сами журналисты утверждали, что не задавали вопросы, которые бы позволили «скомпрометировать» их источники по службе, их интересовало лишь, достоверна ли предоставленная ими информация или нет. С теми, с кем удалось наладить контакт, сотрудничество продолжалось в «личке». При этом собеседники не раскрывали свои должности и звания.

Адвокат господина Трифонова Алексей Михальчик отказался комментировать решение следствия о смягчении условий содержания подзащитного, заявив, что делает это «в интересах своего клиента». Не стал он обсуждать и появившуюся неофициальную информацию о том, что фигуранты якобы признали свою вину.

Отметим, что полицейские Аблаев, Селиванов и Ковалев также были задержаны, первоначально в рамках дела о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ; до десяти лет колонии). Однако позже следствие добавило им получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ; до восьми лет).

Ефим Брянцев