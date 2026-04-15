Главные новости к утру 15 апреля

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке, милитаризацию ЕС и кризис в НАТО.

Россия готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана, сообщил Сергей Лавров.

Сергей Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Как передает Fox News, президент США Дональд Трамп сказал в интервью, что Соединенные Штаты не планируют возобновлять военную операцию против Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп хочет заключить с Ираном «крупную сделку», которая позволит нормализовать двусторонние экономические отношения.

На бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации.