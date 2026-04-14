На иноагента Венедиктова составили протокол о связи с «нежелательной» организацией

Черемушкинский районный суд Москвы получил материалы административного дела против бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Основание для составления протокола не раскрывается.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С апреля 2022 года господин Венедиктов включен в реестр иностранных агентов. До этого, с 1998 по 2022 год, журналист возглавлял радиостанцию «Эхо Москвы» до ее закрытия по решению совета директоров.

После этого в Германии запустили интернет-издание и радио «Эхо», которым руководит журналист Максим Курников. С лета 2025 года оно признано нежелательной организацией в России.

