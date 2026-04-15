Fox: Трамп заявил о завершении горячей фазы конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют возобновлять военную операцию против Ирана, передает Fox News. С 8 апреля между странами действует режим прекращения огня.

«Я спросила его, завершена ли война, и он ответил: "Завершена"»,— сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо в соцсети X.

11 апреля США и Иран провели переговоры. По информации Reuters, стороны планируют возобновить их до конца недели. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон готов заключить с Тегераном крупную сделку, которая будет включать в том числе нормализацию двусторонних экономических отношений.