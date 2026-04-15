Вэнс: Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент страны Дональд Трамп хочет заключить с Ираном «крупную сделку», которая позволит нормализовать двусторонние экономические отношения.

«Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать и присоединиться к мировой экономике»,— сказал господин Вэнс на мероприятии в Университете Джорджии.

11 апреля США и Иран провели переговоры, но не достигли соглашения. 14 апреля Дональд Трамп допустил, что новая встреча делегаций двух стран пройдет в ближайшие дни.