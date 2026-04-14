Глава района Екатеринбурга призвала убрать алкомаркет и лавочки с улицы Вайнера

Для улучшения состояния пешеходной ул. Вайнера в Екатеринбурге власти города должны убрать с нее все лавочки и алкомаркет «Красное & Белое», рассказала депутатам глава Ленинского района Элена Беруашвили на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и МСУ. Она добавила, что ранее мэрия посодействовала закрытию «ПивКо» около культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», подчеркнув, что магазин разливного пива был «настоящей бедой».

Ул. Вайнера в Екатеринбурге

«Мне нравится в Москве Никольский проспект: идешь, сверху подсветка, ни одной лавочки и урны, и все чисто. Мы с Алексеем Валерьевичем (Орловым, мэром Екатеринбурга.— "Ъ-Урал") обсуждаем вариант, чтобы убрать лавочки и сделать просто проходную зону без всяких посиделок и без возможности людям расслабиться»,— подчеркнула госпожа Беруашвили.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал Элену Беруашвили проанализировать молодежь, которая «тусуется» на ул. Вайнера. «Что это за люди, которые разбивают окно в "Эрмитаж-Урале"? Это возмутительно. При этом молодежь, которая идет до ул. Малышева и после ул. Малышева, это разные люди: они по-разному себя ведут, одеваются, у них отличаются сценарии поведения»,— пояснил он, рекомендовав администрации изменить пространство ул. Вайнера в соответствии с исследованием.

«Хороший опыт у нас — парк Маяковского. Изменилось пространство и сценарии поведения. Если раньше приходили туда бухать, то сегодня там совершенно другая культура»,— отметил господин Киселев, призвав найти альтернативу преобразованию «в стиле Андрея Симановского с установкой льва с золотыми тестикулами».

Элена Беруашвили подчеркнула, что ей «очень нравится» медиаэкран, который к 300-летию Екатеринбурга возвела компания «Сима-ленд» Андрея Симановского. «Он с музыкой звучит, и рекламу там можно пустить, играет свою определенную роль»,— пояснила глава района. Ее поддержал председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников («Единая Россия»), призвав установить господину Симановскому «памятник при жизни».

«Что вас не устраивает Андрей Симановский? За свои деньги взял и благоустроил, как он видит. Вы заработайте свои и сделайте что-то для города. Сколько он для города сделал, а вы хаете, смеетесь над ним. Что за дикость?»,— возмутился единоросс. «Во двор тебе льва с золотыми яйцами»,— парировал Константин Киселев.

Против предложения госпожи Беруашвили о преобразовании ул. Вайнера в проходную выступил председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия»). «Пусть люди отдыхают там культурно, чтобы все было в рамках закона, чисто и аккуратно»,— сказал он. Александр Колесников добавил, что власти не должны «закрывать глаза на детские тусы и строить из себя детолюбив». «Есть дети, а есть дикие твари. Дети — это такая штука, ими надо заниматься, где-то даже жестко, с помощью милиции. Не надо их превозносить»,— призвал депутат.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на запущенное состояние ул. Вайнера, поврежденную плитку и отсутствие освещения. В августе 2025 года на заседании заксобрания Свердловской области депутаты назвали ул. Вайнера одним из опасных мест в Екатеринбурге, в котором подростки совершают разные правонарушения. В том же месяце глава Среднего Урала Денис Паслер поручил Алексею Орлову благоустроить пешеходную улицу. «Улица Вайнера — визитная карточка Екатеринбурга. К сожалению, я часто слышу жалобы на ее "убитое" состояние и небезопасность»,— отметил тогда господин Паслер. В ноябре губернатор заверил, что ул. Вайнера будет обновлена в 2026 году. По его словам, власти уже нашли компанию, которая поможет провести реконструкцию.

Василий Алексеев