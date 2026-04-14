Ростовский суд рассмотрит дело о подготовке терактов в Дагестане

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек, подозреваемых в подготовке взрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане в 2024 году. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердили в пресс-службе суда.

По данным следствия, организатором сообщества выступил Ямлихан Алиев. Он завербовал несколько человек на религиозной почве. Планируя теракты для устрашения жителей, участники группы приобрели оружие и патроны, а летом 2024 года через маркетплейсы заказали компоненты для изготовления взрывчатки. Целями для совершения терактов стали воинская часть в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ на территории республики. Члены группировки изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник.

Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывчатку при обследовании участка на окраине села Старая Серебряковка Кизлярского района.

