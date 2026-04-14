Денис Попов покинул пост главного тренера новороссийского «Черноморца»

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером Денисом Поповым. Информация была опубликована в официальном Telegram-канале клуба. Решение принято по итогам текущего этапа работы специалиста в команде.

Попов возглавил «Черноморец» в январе 2026 года, сменив на этом посту Вадима Евсеева, который перешел в махачкалинское «Динамо». Таким образом, период работы специалиста в клубе составил несколько месяцев.

Денису Попову 47 лет. Он является воспитанником «Черноморца», что придавало его назначению дополнительный символический характер. В своей тренерской карьере он работал с рядом российских клубов, включая «Муром», ростовский СКА, «Уфу» и майкопскую «Дружбу». Также входил в тренерские штабы «Алании», «Химок», «СКА-Хабаровска» и минского «Динамо», что отражает широкий опыт работы в различных лигах и структурах.

В качестве игрока Попов добился значимых достижений: становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны в составе московского ЦСКА. На уровне национальной сборной он провел пять матчей за команду России.

На текущий момент «Черноморец» после 28 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 29 очков. Положение команды в таблице отражает сложный этап сезона, на фоне которого и произошло кадровое решение в тренерском штабе.

