В 2026 году в Краснодаре прогнозируют снижение ввода МКД на 16,5%

В Краснодаре в 2026 году ожидается снижение объемов ввода многоквартирного жилья. Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию краевого центра, планируемый показатель составит порядка 1,6 млн кв. м. Это на 16,5% ниже уровня 2025 года, когда в эксплуатацию было введено более 2 млн кв. м жилья.

При этом информация по вводу индивидуальных жилых домов на текущий момент не раскрывается, что не позволяет сформировать полную картину совокупного строительного объема в городе на прогнозный период.

Согласно ранее опубликованным данным, динамика ввода жилья в Краснодаре уже демонстрировала существенное снижение в начале 2026 года. Так, в первом квартале в городе было введено 132,8 тыс. кв. м многоквартирного жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель сократился на 85%, или на 768 тыс. кв. м, что отражает резкое снижение темпов строительства в краткосрочной перспективе.

На фоне прогнозируемого снижения годового ввода жилья в администрации фиксируется существенное расхождение между текущими темпами строительства и показателями предыдущего периода. В 2025 году рынок демонстрировал более высокий объем ввода, тогда как в 2026 году ожидается переход к более сдержанным значениям.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре в марте 2026 года медианная стоимость кв. м в новостройках снизилась на 0,7% — до 187 тыс. руб., при этом в феврале падение было более заметным (0,9%), что говорит о замедлении отрицательной динамики. В целом по городам-миллионникам цена практически не изменилась (снижение на 0,1%), а рынок новостроек перешел к фазе умеренной коррекции с разнородной динамикой по регионам.

Мария Удовик