Индикаторы

Отскок углеводородов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После прекращения военных действий и объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном упали мировые цены на нефть. Цена североморской Brent уже 8 апреля впервые с конца марта опустилась ниже $94 за баррель. Накануне первых ударов США и Израиля по Ирану она не превышала $73 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

После начала боевых действий перевалила за $100, а после ответных ударов Ирана по энергообъектам монархий Залива и блокады Ормузского пролива превышала $110.

Отрицательный рост ВВП

По данным Минэкономразвития, в январе ВВП снизился на 2,1% (год к году), а в феврале просел на 1,5%. «Динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором — в феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года (в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С исключением сезонного фактора ВВП сохранился на уровне января 2026 года (0,0 м/м)»,— говорится в докладе министерства.

Ипотечное смягчение

К началу апреля средневзвешенные ипотечные ставки впервые с 2024 года оказались ниже 20%: на покупку новых квартир достигли 19,93% годовых, а на вторичное жилье — 19,61%. Как обычно, ставки по кредитам следовали логике движения ключевой ставки ЦБ, которая смягчилась с 21% в июне 2025 года до 15% в марте 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С начала цикла снижения ключевой ставки ипотечные снизились на 5,67 п. п. и 5,95 п. п. соответственно.

Бензин не дороже, чем у других

За семь лет бензин в России подорожал в среднем на 51% — с 44,02 руб. до 66,55 руб. за литр, следует из данных Росстата за март 2026 года. Гонка нефтяных цен существенно не сказалась на цене российского бензина, тогда как в США в марте он подорожал на 19–21% в годовом выражении и 9 апреля стоил $4,166 за галлон (3,8 литра), или 85,84 руб. за литр. В Европе по состоянию на 6–9 апреля средняя цена бензина АИ-95 (Euro-super 95) составляла около €1,7–1,9 за литр (154–172 руб. по внебиржевому курсу).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Самое дорогое топливо замечено на заправках Нидерландов — €2,3 (208 руб. за литр).

