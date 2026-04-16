Проворный эконом

Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на бензин и усилила интерес к экономичным автомобилям во всем мире. «Деньги» поинтересовались, какие машины на российском рынке отличаются низким расходом топлива и как можно сегодня сократить финансовые издержки в поездках на автомобиле.

Кадры полыхающих нефтебаз на Ближнем Востоке и нарастающий дефицит топлива заставляют автомобилистов по всему миру нервничать, пересматривая семейный бюджет. Цены на заправках устремились вверх в Европе, Северной Америке, Австралии и во многих странах Азии. Международное энергетическое агентство, а вслед за ним и правительства европейских стран призвали для экономии топлива меньше летать самолетами и ездить на своих автомобилях помедленнее.

В России пока резкого взлета цен на автомобильное топливо не наблюдается, но тенденция к его удорожанию наблюдается давно: по данным Росстата, средние розничные цены на автомобильный бензин на конец марта составили 66,55 руб., что на 10,8% больше, чем в марте прошлого года. Цена дизельного топлива за последний год выросла на 8,5% до 77,60 руб. С 2019 года розничные цены на бензин увеличились на треть (на 33,8%), дизельное топливо подорожало на 39,5%.

На фоне устойчивого роста цен на заправках продавцы автомобилей замечают, что российские покупатели стали уделять все большее внимание моделям, способным экономить своему владельцу расходы на топливо. Вместе с тем автовладельцы все больше внимания обращают на приемы, позволяющие снизить расход топлива во время автомобильных поездок.

Энергетический шок

В прошлом веке уже случалось, что скачки цен на топливо кардинально меняли ландшафт мирового автопрома. Было это в середине 1970-х. В ноябре 1973 года президент США Ричард Никсон обратился к американцам с призывом меньше пользоваться автомобилями, и уж если ездить, то сберегать горючее на меньших скоростях. Ранее казавшаяся нелепой просьба прозвучала после того, как мировые цены на «черное золото» взлетели в разы в результате нефтяного эмбарго ближневосточных монархий.

До 1973 года автопромышленность США особо не обращала внимание на экономичность своих моделей. Средний расход топлива у больших и мощных американских машин с многолитровыми карбюраторными двигателями в период с 1969 по 1974 год колебался от 17 до 21 л на 100 км. Например, один из бестселлеров тех времен — большой вальяжный седан Chevrolet Caprice — оснащался восьмицилиндровым мотором Turbo Fire с внушительным объемом 6,5 л, который пожирал порядка 21 л на 100 км.

Но после энергетического кризиса рядовой американец отказался тратить значимую долю своего дохода на подорожавшее топливо, продажи прожорливых машин рухнули. Поэтому в 1973 году самый популярный в то время американский бренд Chevrolet выпустил 2,5 млн автомобилей, а через два года – уже в три раза меньше, 823 тыс. единиц. На первый план тогда вышли японцы, которые и раньше делали ставку на выпуск экономичных машин. Американский автопром только к 1985 году смог подняться до уровня 1965 года, сделав работу над ошибками: уменьшив габариты и вес своих машин, изменив аэродинамику, конструкцию двигателя и прочие характеристики, влияющие на расход топлива.

Умеренное подорожание

Повлияет ли нынешний мировой энергетический кризис на мировую автомобильную моду, трудно сказать. Равно и то, насколько ощутимо вырастут цены на бензин в России в этой ситуации. Для россиян сейчас важно, что расходы на топливо в среднем составляют ощутимые от 30% до 50% от общих трат на обслуживание и эксплуатацию автомобиля. «Расходы на горючее занимают первую строку содержания автомобиля у большинства владельцев. В среднем на заправках остается до половины бюджета расходов на машину: помимо топлива это техническое обслуживание, мелкий ремонт, страховка, налоги»,— подсчитал Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг».

«По нашим оценкам, к концу 2026 года цены на бензин могут вырасти на 5–8%, причем основные пиковые значения придутся на весну и осень, то есть на время интенсивных сельскохозяйственных работ»,— прогнозирует Ольга Орлова, руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа. По ее словам, динамика роста цен на бензин будет зависеть от ряда факторов. «Например, повлияет то, какие свободные объемы нефтяники будут отдавать на биржу. В прошлом году производителей уже ловили на искусственном занижении объемов с целью повысить цены. Поэтому не исключаем регуляторного повышения обязательного минимума по биржевым объемам»,— указывает Ольга Орлова.

Как сэкономить расход топлива Сэкономить топливо можно, оптимизируя время прогрева двигателя — не менее двух минут, но не более пяти. Спокойная манера езды может сохранить от 5% до 15% топлива за счет поддержания стабильной скорости, выбора оптимальной дистанции (чтобы реже пользоваться тормозом) и раннего переключения на повышенные передачи, удерживая обороты двигателя в экономичном диапазоне 1800–2500 об/мин. Резкие ускорения и торможения, агрессивные маневры не только повышают аппетит машины, но и быстрей изнашивают ходовую часть и двигатель — это не помогает сэкономить. Корпоративный тренер по продукту автозапчастей MARSHALL Сергей Клейменов

Фото: из личного архива Корпоративный тренер по продукту автозапчастей MARSHALL Сергей Клейменов

Фото: из личного архива Чаще меняйте воздушный фильтр, особенно в дизелях — грязный фильтр препятствует прохождению воздуха, увеличивает насосные потери и снижает коэффициент наполнения, который влияет на мощность и экономичность мотора. Старайтесь не открывать окна во время движения, так как это увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива. Багажник или поперечины на крыше автомобиля не только создают акустический дискомфорт на скоростях свыше 80 км/ч, но также серьезно увеличивают расход топлива пропорционально квадрату скорости — рекомендуется снимать их сразу после использования. Да, чуть не забыл — следите за давлением в шинах! Чем оно ниже, тем больше энергии затрачивается на качение. Иногда стоит накачать колеса чуть больше нормы — уменьшится относительный гистерезис резины и затраты энергии на него. Следите за состоянием тормозных механизмов и подшипников — из-за их неисправности постоянно подтормаживающее колесо внесет свою лепту в расход топлива. Проверяйте правильность углов установки колес (развал / схождения) — от них зависит не только износ шин и управляемость, но и экономичность автомобиля. В целом же расход горючего зависит от многих условий: начиная от стиля вождения и заканчивая эксплуатацией — на трассе или в городе, а также от того, насколько часто используется автомобиль, на какие расстояния на нем ездят. Сергей Клейменов, корпоративный тренер по продукту автозапчастей MARSHALL

«Этим летом топливо в России, вероятнее всего, продолжит дорожать, но без ценового шока,— предполагает со своей стороны Марчел Кырлан, экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ.— Мой базовый сценарий до конца 2026 года — это рост розничных цен на бензин примерно на 5–8%. Это чуть выше прогноза инфляции Банка России на 2026 год, который сейчас составляет 4,5–5,5%, но в целом укладывается в логику умеренного подорожания».

«Летом 2026 года цены на бензин и дизель, скорее всего, продолжат умеренный рост,— соглашается Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.— Мой базовый сценарий подразумевает их увеличение на 4–6% к текущим уровням к августу и до 8–10% к концу года. Основные факторы — это высокая цена нефти Brent ($100 и более за баррель), рост внутренних налогов и акцизов, логистика и сезонный спрос в период отпусков. Дополнительное давление создает ослабление рубля в последние недели. На этом фоне действительно будет постепенно расти спрос на более экономичные автомобили, где разница в расходе топлива быстрее конвертируется в реальную экономию».

Скромный аппетит

За звание самой экономичного автомобиля в мире бьется большинство автопроизводителей. Например, в Книге рекордов Гиннесса на эту тему зафиксировано сразу несколько подобных достижений.

Автомобилем с самым низким расходом топлива в прошлом году был признан гибридный Volkswagen Golf GTE, на котором ирландец Фергал Макгрет и британцы Джулиан Уоррен и Умит Сабанчи преодолели маршрут длиной 1347 км между двумя крайними точками Великобритании, показав средний расход всего в 0,75 л на 100 км.

Ранее один из участников того же заезда, Фергал Макгрет, уже устанавливал похожий рекорд в 2017 году, когда он преодолел тот же маршрут на автомобиле Honda Jazz с 1,3-литровым двигателем, добившись расхода 2,9 л на 100 км, что стало рекордным в классе бензиновых автомобилей.

Среди автомобилей с классическими ДВС на российском рынке наиболее экономичными остаются компактные модели с малолитражными бензиновыми двигателями, а также дизельные версии, где они доступны. К типичным примерам можно отнести Lada Granta и Lada Vesta с моторами 1,6, которые в реальной эксплуатации показывают расход порядка 6–7 л на 100 км, а на трассе — еще ниже. В том же сегменте традиционно экономичными считаются Kia Rio и Hyundai Solaris, где за счет небольшого веса и простых атмосферных двигателей удается держать умеренный расход. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф

Фото: из личного архива Доцент Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф

Фото: из личного архива Если говорить о дизельных вариантах, которые встречаются реже, но остаются эталоном экономичности, можно привести пример Citroen C3 Aircross с мотором BlueHDi, способного укладываться примерно в 4–5 л на 100 км. Именно дизельные двигатели традиционно показывают наилучшую топливную эффективность, особенно на трассе. Экономичность таких автомобилей объясняется просто: небольшой объем двигателя, умеренная мощность, сравнительно легкий кузов и оптимально настроенная трансмиссия. Чем меньше масса и ниже сопротивление, тем меньше энергии требуется на движение. У дизелей добавляется более высокий коэффициент полезного действия, благодаря чему расходуется меньше топлива при тех же условиях. Экономичность современных автомобилей не ограничиваются только «маленькими моторами». Сегодня она достигается за счет комплекса технологий. Широко используются турбонаддув и непосредственный впрыск топлива, которые позволяют уменьшать объем двигателя без потери мощности. Активно применяются системы изменения фаз газораспределения, снижения трения внутри двигателя и интеллектуального управления его работой. Отдельное направление — трансмиссия: современные коробки передач с большим количеством ступеней позволяют держать двигатель в наиболее экономичном режиме. Также внедряются системы отключения части цилиндров при малой нагрузке и технологии «старт-стоп», которые особенно эффективны в городском цикле. Большое внимание уделяется аэродинамике и снижению массы автомобиля, поскольку сопротивление воздуха и лишний вес напрямую увеличивают расход топлива. Даже небольшие улучшения в этих параметрах дают заметный эффект в реальной эксплуатации. Что же касается гибридных автомобилей, то сегодня они действительно заметно экономичнее классических машин с ДВС, прежде всего в городском режиме. В среднем экономия топлива составляет около 20–40%, а при спокойной езде и частых остановках может доходить и до 50%, поскольку часть движения происходит на электротяге, а энергия торможения возвращается обратно в систему. В реальной эксплуатации такие модели, как Toyota Prius или Hyundai Ioniq Hybrid, показывают расход порядка 3,5–4,5 л на 100 км, тогда как сопоставимые бензиновые автомобили — около 6–7 л. Экономичность гибридов обеспечивается сочетанием технологий: это и рекуперация энергии, и возможность движения на электротяге на малых скоростях, и интеллектуальное распределение нагрузки между двигателем и электромотором. Существуют разные схемы гибридов: классические, как у Toyota RAV4 Hybrid, где двигатель и электромотор работают вместе, или последовательные, как у Nissan Note e Power, где колеса фактически вращает электромотор, а бензиновый двигатель выступает генератором. Наибольшую выгоду гибриды дают в городе, при частых разгонах и торможениях, а также при регулярной эксплуатации. Чем выше пробег и чем дороже топливо, тем заметнее экономия. При редких поездках или преимущественно трассовом режиме их преимущество снижается. Ну и действительно позволяют существенно экономить на топливе электромобили: затраты на электричество обычно в разы ниже расходов на бензин. Однако из-за более высокой стоимости самих автомобилей окупаемость только за счет экономии на топливе остается длительной. В российских условиях она может достигать нескольких сотен тысяч километров пробега, что для большинства владельцев означает годы эксплуатации. Быстрее это происходит при высоком пробеге и дешевой электроэнергии, но в среднем это все же долгосрочная инвестиция. Дизельные же автомобили по-прежнему остаются экономичными, особенно на трассе, где их расход может быть на 20–30% ниже бензиновых аналогов. Однако их выгода сильно зависит от режима эксплуатации: при больших пробегах и междугородних поездках дизель оправдан, а в городе его преимущества снижаются из-за более дорогого обслуживания и меньшей эффективности в коротких поездках. Лариса Микаллеф, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Что до российского авторынка, то, по оценкам сервиса «Купимобиль», в список самых экономичных автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в прошлом году в России можно было внести поставляемую по схемам параллельного импорта японскую модель Suzuki Spacia, которая при скромном двигателе с рабочим объемом всего 0,7 л потребляет 4–4,5 литра бензина на 100 км в смешанном цикле. В первую десятку экономных машин еще входят дизельные Hyundai i30 CRDi и VW Polo TDI (4,8–5 л на 100 км), чешская Skoda Rapid (6,4 л) и отечественная Lada Granta (6,7 л).

«Среди автомобилей с ДВС на российском рынке наиболее экономичны компактные модели с небольшими атмосферными двигателями или турбомоторами малого объема. Например, Lada Granta с расходом около 6,5–7 л на 100 км, Kia Rio и Hyundai Solaris в диапазоне 6–7 л, а также Volkswagen Polo — около 6 л»,— полагает Владимир Чернов.

По его мнению, в современных автомобилях экономия топлива достигается за счет малого веса, оптимизированной аэродинамики, небольшого объема двигателя и особых инженерных решений в трансмиссиях.

«Мировые автопроизводители дополнительно используют системы старт-стоп, турбонаддув с уменьшением объема двигателя, вариаторы и роботизированные коробки, а также облегченные материалы кузова»,— отмечает эксперт.

Еще более экономичными могут быть автомобили с гибридными моторами. Например, гибриды таких популярных в России марок, как японская Toyota или китайская Lixiang, могут расходовать всего 3–4 л топлива на 100 км. «В гибридных автомобилях традиционный двигатель внутреннего сгорания сочетается с электромотором, что позволяет снизить расход топлива за счет езды на электричестве, которое дешевле бензина. Бензиновый двигатель используется для подзарядки батареи или же в случаях, когда заряд низкий, а возможности зарядиться поблизости нет.

В среднем гибриды расходуют на 25–40% меньше топлива по сравнению с моделями на ДВС за счет зарядки»,— говорит Александр Мироненко, замгендиректора по развитию сети заправок для электромобилей PUNKT E.

Но есть у гибридов и недостатки. Прежде всего, они стоят дороже — розничная цена гибридного автомобиля может быть на 30–50% выше цены модели аналогичного класса с обыкновенным мотором. «Экономия от гибридов отражается на бюджете примерно после трех лет эксплуатации, но нужно сделать два уточнения. Обслуживание гибридной машины дороже "одномоторной" версии в перспективе будущего ремонта электрической установки. Также гибридные версии, особенно подзаряжаемые от розетки, менее ликвидны по сравнению с аналогичными моделями, у которых один ДВС. На продаже такой машины можно потерять время и деньги, если придется уступать в цене»,— предупреждает Александр Корнев.

А еще расход топлива у гибридных автомобилей может разочаровать на скоростной трассе. «В городском цикле за счет рекуперации и более экономного режима ДВС гибрид позволяет существенно сократить потребление топлива. Однако в некоторых режимах гибрид может быть менее экономичен, чем авто на ДВС. Например, движение по трассе с высокой скоростью — бич любых последовательных гибридов: расход существенно вырастает, и 15–17 л на 100 км на больших скоростях — реальные показатели некоторых гибридных автомобилей. При этом в городском цикле у них же расход будет в 1,5–2 раза ниже»,— акцентирует Антон Мухин, генеральный директор компании «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма»).

Самыми экономичными с точки зрения расхода топлива являются машины на электрическом ходу. Пока их цена может быть в полтора-два раза выше моделей с традиционными ДВС, но при активной эксплуатации разницу в цене можно окупить за несколько лет. «Электромобили постепенно находят свою нишу, например, во внутригородской доставке ("последняя миля") в классе легких коммерческих автомобилей»,— рассказывает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России. Окупаемость коммерческого электрофургона за счет разницы в стоимости электричества и дизеля сегодня, по его словам, составляет в среднем три-пять лет. И это при наличии собственной зарядной инфраструктуры, низкой цены за 1 кВт•ч и работы в две смены. Главные риски здесь — деградация батареи в условиях зим в России, снижение запаса хода под нагрузкой и отсутствие резервной зарядной инфраструктуры по маршруту следования.

Системный подход

Наряду с перспективами выбора более экономичной модели автомобиля специалисты сейчас активно обсуждают, с помощью каких приемов можно сэкономить расход топлива во время поездок. «Расходы на топливо — одна из самых ощутимых статей в содержании автомобиля. В зависимости от режима эксплуатации, класса машины и пробега, расход топлива может превышать заявленные средние значения на 30–50%. При этом значительная часть затрат напрямую зависит не от машины, а от стиля эксплуатации и базового технического состояния»,— заявляет Константин Ершов, технический специалист дистрибутора автозапчастей Rossko.

По его словам, самый сильный фактор, влияющий на расход топлива,— это манера езды: резкие ускорения и торможения увеличивают расход топлива на 15–30%.

Плавный разгон, движение с постоянной скоростью и прогнозирование дорожной ситуации позволяют существенно снизить потребление. Также важно поддерживать удачный скоростной режим: оптимальная зона экономичности для большинства автомобилей — 80–100 км/ч. При увеличении скорости до 120–130 км/ч расход топлива может вырасти на 20% из-за аэродинамического сопротивления. А такое упущение, как недокачанные колеса, увеличивает сопротивление качению: даже снижение давления на 0,2–0,3 бара может добавить до 5% к расходу топлива, такой же процент прибавки к общему расходу топлива можно ожидать, если на автомобиле сбиты углы установки колес, предупреждает эксперт.

«Еще нужно не забывать про режим ECO, который сейчас есть на большинстве современных авто, он также позволит сократить расход,— напоминает Александр Корнев.— Это программный алгоритм работы двигателя, трансмиссии и вспомогательных систем, направленный на снижение расхода топлива и уменьшение выбросов вредных веществ».

Самые экономичные автомобили на российском рынке с традиционными двигателями внутреннего сгорания Выйти из полноэкранного режима Модель автомобиля Тип двигателя / Топливо Расход (смешанный, л/100 км) 1 Suzuki Spacia 0,7 л / Бензин 4,0–4,5 2 Hyundai i30 CRDi 1,6 л / Дизель 4,8 3 VW Polo TDI 1,4 л / Дизель 5 4 Kia Picanto 1,0–1,2 л / Бензин 5,6 5 Nissan Micra 1,0–1,2 л / Бензин 5,8 6 Kia Rio / Solaris 1,4–1,6 л / Бензин 6,3–6,5 7 Skoda Rapid 1,6 л / Бензин 6,4 8 Lada Granta 1,6 л / Бензин 6,7 9 Chery Tiggo 4 Pro 1,5 л / Бензин 7 10 Geely Coolray 1,5 л / Бензин 7,2 Источник: «Купимобиль». Открыть в новом окне

На расход топлива влияет и лишний вес в автомобиле. «Перевозка ненужных вещей в багажнике, багажники на крыше и открытые окна на высокой скорости увеличивают расход. Каждые дополнительные 50–100 кг дают ощутимую прибавку к потреблению топлива»,— предупреждает Константин Ершов. Он подчеркивает, что отрицательно на экономичности авто может сказаться загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло. «Важно понимать: экономия топлива — это не про лайфхаки, а про системный подход»,— резюмирует специалист. Исправный автомобиль и спокойный стиль вождения, по его мнению, дают куда больший эффект, чем любые разовые меры. К примеру, без ущерба для комфорта можно снизить расход на 10–20%, изменив привычки эксплуатации.

Алексей Грамматчиков