Вверх по лестнице, ведущей вниз

Начало 2026 года оказалось для российской экономики неблагоприятным: –2,1% ВВП за январь, –1,5% в феврале, подсчитали в Минэкономразвития на основе данных Росстата. Статистические данные по «отрицательному росту» и негативной динамике производства в гражданском секторе показывают, что экономика вползает в кризис.

Давление оказывает целый комплекс проблем: длительный период жесткой ДКП и высокие ставки кредитов, снижение прибыли компаний и резкое сокращение инвестиций, повышение налогов, неплатежи, рост издержек, падение выручки, ограничение возможностей правительства формировать «бюджетный импульс» из-за сокращения доходов, дефицит квалифицированных кадров, внешнее санкционное давление, террористические атаки на промышленные объекты и сжимающийся внутренний спрос.

«Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда»,— заявил президент Путин на совещании по экономическим вопросам 23 марта 2026 года.

«Традиционный запрос бизнеса в последние два года — это снижение ключевой ставки. Бизнес опасался переохлаждения экономики. Мы фиксировали этот риск в наших опросах. Судя по падению инвестиций в прошлом году и не очень оптимистичным данным по начавшемуся этому году, и по инвестициям, и по ряду других показателей, мы убеждаемся, что этот риск реализуется»,— сказал Александр Шохин, выступая на открытии съезда РСПП в присутствии президента.

Год назад на сайте МВФ появилась статья-предупреждение под заголовком «Повышение процентных ставок может спровоцировать финансовую нестабильность и осложнить борьбу с инфляцией», но председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в Госдуме, что «мешает развитию экономики не ключевая ставка, а то, что у нас низкая производительность труда, мы по производительности труда отстаем от стран-лидеров».

Кто виноват и что делать

Рецессия — плата за борьбу с инфляцией, но это лишь фаза экономического цикла, за которой может последовать восстановление. Будет гораздо трагичнее, если «переохлажденная» российская экономика окажется в многолетней депрессии в условиях продолжения конфликта вокруг Украины и подготовки европейских стран—членов НАТО к войне с Россией. Индуцированный экономический кризис в условиях агрессивного геополитического противостояния может стать экзистенциальной угрозой безопасности страны.

Но поскольку ЦБ не отвечает за экономику, у правительства РФ бюджетный дефицит, а у бизнеса падает прибыль, извечные вопросы Герцена «Кто виноват?» и Чернышевского «Что делать?» повисают в воздухе. Намерения по восстановлению экономического роста пока напоминают четвертый сон Веры Павловны о прекрасном новом мире, но отсутствие стратегии и медлительность с принятием мер приводят к тому, что экономическая ситуация становится похожей на безрадостный финал вышеупомянутого романа Герцена.

Адепты заморозки экономики в принципе не обязаны объяснять, как в условиях крайне жесткой ДКП и кредитных ставках, превышающих рентабельность большинства отраслей, повысить производительность труда, где взять новое оборудование и приобрести технологии, где найти средства на НИОКР и как оживить внутренний потребительский рынок или расширить экспортные возможности, чтобы бизнес остался рентабельным. Это не их ответственность. А если нет ответственности, то никто не виноват. В конце концов, при недостатке хлеба рекомендуется есть пирожные, это же всем известно.

Пол Волкер как кумир инфлятицида

Монетаристы считают, что причина инфляции — рост денежной массы, а основная задача центральных банков заключается в проведении сбалансированной денежной политики и в контроле над инфляцией. Многолетняя борьба Банка России с инфляцией напоминает практику эталонной шоковой терапии экс-главы ФРС США Пола Волкера, которому на время удалось додавить американскую инфляцию к таргету в 4%, подняв долларовую ставку до уровня 20% и ограничив денежное предложение.

«Большое уважение вызывает Пол Волкер, который смог снизить инфляцию и провести страну через непростой период»,— говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg несколько лет назад.

Шок Волкера разорвал инфляционную спираль, но борьба с инфляцией повышением процентных ставок имела долгосрочные последствия как для США, так и для всего мира. В среде теоретиков принято считать, что рост ставок снижает спрос на товары и услуги, что снимает давление на цены и уменьшает инфляцию, а для достижения результата требуется от 12 до 18 месяцев. Реальный опыт Соединенных Штатов показал, что искоренение инфляции монетарными методами заняло полтора десятилетия. Инфляция в США, начавшаяся после неудачной войны во Вьетнаме и нефтяного кризиса 1973 года, была безоговорочно побеждена лишь к 1987 году.

Действия ФРС под руководством Волкера вызвали две рецессии. Первая была зафиксирована в начале 1980 года, но в середине того же года ФРС ненадолго ослабила жесткость ДКП, позволив экономике подышать. Вторая рецессия 1981–1982 годов в США оказалась очень глубокой и привела серьезному экономическому спаду. Банкротства американских предприятий, резкое падение автомобильной и сталелитейной промышленности, остановка строительства, массовые увольнения рабочих. В декабре 1982 года безработица достигла пика в 10,8%, что стало самым высоким показателем со времен Великой депрессии.

Шоковая терапия Пола Волкера навсегда подорвала американское промпроизводство, зато подняла финансовый сектор и… Китай, который с 1979 года открылся для партнерства с США, став частью «треугольника Киссинджера», после чего стороны приступили к созданию американо-китайского экономического симбиоза Chimerica. Многие американские компании, пережившие политику Волкера, перенесли свою деятельность в Мексику или стали переводить производство в Китай, где к тому времени уже стартовала программа экономических реформ Дэн Сяопина. Курс Пола Волкера запустил процесс превращения Китая в производственную сверхдержаву и подготовил почву для нынешней глобализации.

Рецессия вследствие монетарного шока ускорила деиндустриализацию Соединенных Штатов, а главными бенефициарами борьбы с инфляцией оказались банки и инвестфонды Уолл-стрит. Постиндустриальная экономика и раздутый финансовый сектор теперь сами накладывают ограничения на политику ФРС. Любое жесткое монетарное решение может привести к массовым распродажам активов и к новому экономическому кризису, поэтому Джером Пауэлл так осторожен, а Кевин Уорш, выдвинутый Трампом на пост следующего председателя ФРС, скорее всего, будет действовать по обстоятельствам, не противоречащим желаниям Уолл-стрит.

В начавшемся 2026 году в российской экономике наблюдаются похожие последствия борьбы с инфляцией по-волкеровски, что были в США в 1980-х. Падение обрабатывающей промышленности, транспортировки, добычи ископаемых, металлургии, машиностроения, производства электрооборудования, химического производства и пр. разворачивает вспять импортозамещение и реиндустриализацию России. Банки изымают доходы реального сектора в виде высоких процентов по кредитам и показывают рекордные прибыли — в 2025 году 3,5 трлн руб. и 3,8 трлн руб. в 2024 году.

Финансовый сектор РФ — основной бенефициар высоких ставок.

И снова в выигрыше Китай, который продолжает замещать российскую промышленность и захватывает ниши на нашем рынке, потому что китайские предприятия работают в условиях неограниченного финансирования по ставкам 2,5–3,5% годовых, дешевых ресурсов из России и избыточных мощностей.

Учение Пола Волкера всесильно, потому что оно «верно». Результат одинаков — рецессия, деиндустриализация экономики и содействие Китаю в ущерб собственной стране.

Витязь на распутье

Как правило, из любой ситуации есть три выхода: негативный, позитивный и гениальный. Все зависит от ресурсов, организационных усилий, благоприятных обстоятельств, стратегии и воли.

В начале 2026 года экономическая траектория выглядела регрессивной. Инерция «охлаждения», принцип «можем, а зачем?», отсутствие ответственности за экономический рост, потеря ресурсов, капиталов, мощностей, малоэффективные меры по поддержке отраслей, децифровизация через блокировки. Дальнейшее непринятие неотложных решений и невыполнение поручений президента по восстановлению роста гарантирует негативный путь в затяжную депрессию.

Комплексное решение проблемы за счет активных действий, реализации конструктивных идей и рационального подхода позволит сформировать позитивный путь на восстановление роста. Исторический опыт дает множество вариантов. Кейнсианская революция и «Новый путь», обеспечившие выход из Великой депрессии и послевоенное процветание США; сталинская мобилизация экономики, превратившая Советский Союз в мировую державу; план Маршалла и «Славное тридцатилетие» Европы 1946–1975 годов; японское и южнокорейское экономическое чудо; «рейганомика», вернувшая рост в Штатах после монетарных экспериментов ФРС.

Правда, российская ситуации такова, что и старина Кейнс, и «лучший друг детей и полярников» сейчас вряд ли сильно помогут.

Кейнсианство опиралось на мощную индустриальную базу, а в постсоветской России произошла деиндустриализация. Мобилизация в построенном у нас капитализме латиноамериканского типа потребует радикальных действий, на которые и власть, и общество пока не готовы. Азиатские чудеса сделаны на американские деньги и при технологической помощи извне, план Маршалла — «морковка» для побежденных бледнолицых братьев. Остается проверенный путь рефляции — экономической политики, при которой задействуются масштабные фискальные или денежно-кредитные стимулы для увеличения внутреннего производства и создания «экономики предложения». Успех рейганомики был основан на политике рефляции.

Гениальный путь начнется с осознания всеми, что существующая мировая экономическая модель исчерпана и обречена. «Созидательное разрушение» и глобальная трансформация приведены в действие, войны и конфликты будут расширяться, мировые кризисы неизбежны и катастрофичны, поэтому на стратегическом горизонте бессмысленно договариваться с недобросовестными «партнерами» и с ситуативными «союзниками», умолять о снятии санкций, давать скидки и встраиваться в прежнюю систему. Это маршрут в никуда. Необходимо совершенно иначе смотреть на структуру проблем мировой экономики и думать, как принципиально иными способами достичь прежде недостижимое.

Вектора движения — это закрывающие инновационные технологии, способные эффективно заменить существующие технологии во множестве отраслей и сократить потребность в ресурсах без снижения экономического уровня и качества жизни людей. Это «подрывные инновации», которые делают продукты и услуги более доступными и недорогими, в прямом смысле подрывая лидерство мировых олигополий. Рециркуляционные ресурсосберегающие технологии в промышленности, фотонные процессоры в электронике и регенеративные технологии в биомедицине. Расширение возможностей ядерной энергетики. Взгляд на культуру и просвещение как на основу цивилизационного развития и как на возможность повысить культуру производства, производительность труда и наукоемкость экономики.

Но для начала необходимо не рухнуть в экономическую депрессию, поэтому тактика ближайших двух-трех лет заключается в поиске оптимального конструктивного пути.

Рефляция, дирижизм и планирование

Если при расчетах опираться на опыт экономических лидеров, прежде всего Юго-Восточной Азии, то, чтобы достичь темпов роста ВВП России в 5%, повысить производительность труда и эффективность экономики до конкурентных уровней, доля инвестиций в основной капитал не должна быть ниже 35% ВВП. Источниками инвестиций выступают прибыль и собственные средства бизнеса, государственный бюджет и рынок капитала. Для того чтобы у компаний было больше располагаемых доходов для инвестиций, необходимы снижение общей налоговой нагрузки и налоговые вычеты на НИОКР, то есть проведение политики фискальной рефляции. Для привлечения ресурсов с рынка капитала требуются доступные ставки долгосрочного финансирования.

Рефляция представляет собой меры реагирования на экономический спад, направленные на стимулирование роста. Спектр мер широкий: сокращение налогов, снижение процентных ставок, уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес, расширение денежной массы, создание инфраструктуры и многое другое, что способно дать импульс экономике. В классической теории рефляцию рекомендуется запускать на ранней фазе восстановления, поскольку она помогает быстро остановить стагнацию и вернуть экономический рост.

Иногда стоит взглянуть на опыт противников. Рейганомика — это экономическая политика президента США Рональда Рейгана, пришедшего в Белой дом в 1981 году во время рецессии. В его администрации справедливо посчитали, что «экономику предложения» можно построить, если снизить налоговое бремя корпораций и граждан, чтобы у людей появился стимул инвестировать, внедрять инновации и помогать экономическому росту. Первоначально сэкономленные на налогах средства просачивались в остальные сферы, запуская многомерные эффекты. Сильный частный сектор — основа экономики предложения. Рейган также начал процесс дерегулирования различных отраслей и внутреннего рынка в целом. В итоге сокращение бюрократического давления оказалось полезным для конкуренции, инноваций и повышения эффективности. Критики считают, что военные расходы при администрации Рейгана были слишком велики и госдолг увеличивался, но такие условия характерны и для сегодняшней России.

В нашей реальности необходимо четкое планирование мер поддержки, чтобы рефляция не вернула инфляцию. Необходим межведомственный координационный орган, осуществляющий планирование и стратегическое управление процессом перезапуска экономического роста, с полномочиями, сроками отчетности и ответственностью.

В основе любой современной экономики находятся три столпа: ресурсы, капиталы и технологии. Эти параметры необходимо выровнять, чтобы не было перекоса. Для создания экономики предложения необходимы формирование и реализация собственной индустриальной политики, стимулирование спроса и повышение доходов граждан, а для повышения производительности — технологии и содействие, в том числе бюджетное и налоговое, приобретению и развертыванию технологических линий и оборудования.

Потребуется концептуальное управление процессом рефляции с иерархией приоритетов, со стратегией и векторами целей, выбор отраслей, мер поддержки, исполнителей. Целесообразно временное ведение экономического дирижизма с планированием производств и с возможностью контролировать межотраслевой баланс для оптимизации использования ресурсов и снижения издержек во внутренних цепочках создания стоимости. Контроль за денежной массой и движением капиталов также необходим, как и корректировка мер и выявление слабых звеньев на основе оперативного анализа информации и системы обратных связей.

Мир неустойчив, соотношение сил переменчиво. Рецессия недопустима, смотреть на горизонты будущего лучше с высоты, чем из экономической ямы.

Александр Лосев, финансист