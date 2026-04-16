Заклинание нефти

Вербальные интервенции Дональда Трампа, подкреплявшие реальные удары США и Израиля по Ирану, за все 39 дней войны (с 28 февраля по 8 апреля) были направлены преимущественно на снижение нефтяных цен. Срываясь на мат, президент США в своих интервью и соцсетях не уставал убеждать всех, что «война окончена». Заявления же представителей Ирана по ходу затянувшегося окончания войны играли на повышение цен. Слова подкреплялись ударами по энергообъектам монархий Залива и, по утверждению КСИР, уничтожением более десяти танкеров в Ормузском проливе. В результате Brent подорожала почти вдвое — с $65 в начале года до пиковых $128 в первых числах апреля. После объявления перемирия цены прежними не стали, откатившись к $95, поскольку Иран заявил права на пролив и дал понять, что переговоры с Америкой простыми не будут.

В сложившейся ситуации глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее снижение ключевой ставки не гарантировано — все будет зависеть от экономики. Тем временем президент России Владимир Путин на съезде РССП призвал не раздувать госбюджет, и попросил российский бизнес особо не радоваться сверхдоходам от высоких нефтяных цен, проявить благоразумие, не «проесть» их, а инвестировать в развитие.