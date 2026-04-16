Война сортов

На фоне конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок нефти пережил крупнейший ценовой шок за последние десятилетия. Закрытие Ормузского пролива вызвало дефицит черного золота, что привело к сильному расхождению цен на спотовом и срочном рынках, а альтернативные сорта нефти, включая техасскую WTI и российскую Urals, стали стоить дороже североморской Brent. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от успешности переговоров США и Ирана и скорости восстановления поставок сырья через Ормузский пролив, говорят эксперты.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Активные боевые действия в районе Персидского залива в марте — начале апреля подогрели нефтяной рынок. 2 апреля цена нефти Brent на спотовом рынке впервые с 2008 года поднялась выше $140. По данным S&P Global, 2 апреля котировки достигали $141 за баррель, прибавив с начала месяца почти 11%. С начала весны цена выросла почти вдвое, что стало сильнейшим повышением с третьего квартала 1990 года, когда на фоне войны в Кувейте Brent подорожала на 133%, до $41 за баррель.

Нынешний конфликт на Ближнем Востоке привел к блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. По оценкам Международного энергетического агентства, это стало крупнейшим сбоем в поставках в истории отрасли. По оценке Goldman Sachs, общий ущерб для потоков нефти из Персидского залива после учета переориентации трубопровода составил 17,7 млн баррелей в сутки, или 18% мирового потребления нефти.

Уникальна ситуация тем, что контракты на поставку североморской нефти в отдаленной перспективе хотя и подорожали, но менее значительно. Так, ближайший контракт, с поставкой в июне, подорожал на 50%, до $109 за баррель, а сентябрьский — лишь на 28%, до $86,5 за баррель. Готовность инвесторов платить значительную премию за поставку нефти в течение нескольких дней говорит о дефиците сырья. «Расхождение цен на спотовом и срочном рынке — классическая жесткая бэквордация: обычно возникает, когда у переработчиков и трейдеров есть страх перебоев поставок, а доступных свободных грузов мало»,— поясняет инвестиционный банкир Илья Сушков.

Reuters отмечает, что физические сорта в Европе и Атлантике торгуются значительно выше бумажных фьючерсов, потому что НПЗ срочно ищут замену ближневосточным поставкам. В таких условиях альтернативные сорта нефти, в частности техасская WTI и российская Urals, дорожали быстрее европейских. Ближайший контракт на поставку американской нефти подорожал с начала конфликта на 74%, до $111,5 за баррель. Это на 2,3% выше цены Brent, хотя в конце февраля был дешевле нее на 8%. В большем выигрыше оказалась российская нефть, подорожавшая с начала весны более чем вдвое, до $122 за баррель.

Дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке нефти будет сильно зависеть от успешности переговоров США и Ирана, которые 8 апреля заключили двухнедельное перемирие. Ключевым условием сделки со стороны Вашингтона стало немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, Тегеран же потребовал выполнения сразу десяти пунктов. Всего за два дня после заключения перемирия спотовая цена Brent упала на 11,4%, до $124,8 за баррель. Июньский фьючерс подешевел на 12,6%, до $95,2 за баррель, сентябрьский — лишь на 2,9%, до $84 за баррель. Контракт на поставку американской WTI потерял в цене 13,3% и опустился до $96,6. Цена российской Urals почти не изменилась.

Если нынешняя деэскалация закрепится и поставки через Ормузский пролив будут устойчиво восстанавливаться, экстремальная премия за неближневосточную нефть начнет снижаться, считают аналитики. Однако даже в таком случае дефицит, сформировавшийся за март и апрель, будет давить на предложение нефти и поддерживать ее высокие котировки. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, Brent удержится в диапазоне $100–110 за баррель длительное время. В числе наиболее пострадавших может оказаться российская нефть. «Произойдет откат от исторических максимумов, и дисконт на Urals, скорее всего, частично вернется»,— полагает Илья Сушков.

Татьяна Палаева