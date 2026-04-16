Доходы подкачали

Второй весенний месяц оказался провальным для большинства финансовых инструментов. Худшую динамику демонстрировали акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды (ПИФ), на них ориентированные. В числе аутсайдеров оказались вложения в золото физическое и бумажное, в виде ПИФов. Прибыльными стали рублевые депозиты, а также фонды рублевых облигаций и инструментов денежного рынка.

ПИФы

Впервые с начала года самыми доходными инвестициями стали вложения в отдельные продукты коллективного инвестирования. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, за минувший месяц, завершившийся 8 апреля, из 181 крупнейшего фонда, объем активов в которых превышает 500 млн руб. (без учета инвестиционных продуктов с выплатой промежуточного дохода), лишь у 78 ПИФов выросла стоимость пая. При этом только у пяти фондов доход превысил 2%, а у одного достиг 4,75%.

Лучшую динамику в отчетный период показали фонды рублевых облигаций. По данным Investfunds, у 31 из 51 подобного ПИФа выросли паи на 1,5–2,2%. За рассматриваемый месяц индекс гособлигаций RGBITR поднялся на 1,9%, индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS прибавил 2%. «Позитивная динамика долгового рынка поддерживалась замедлением инфляции и мартовским снижением ключевой ставки в сочетании с умеренно мягкой риторикой регулятора»,— считает старший аналитик ТРИНФИКО Георгий Засеев.

Более чем вдвое опередил облигационные индексы пай единственного фонда инфляционных облигаций, стоимость которого выросла на 4,7%. Это стало отражением роста инфляции в январе на 1,62%. «В апреле номинал инфляционных облигаций вырос практически на 2%, отражая с лагом в три месяца рост месячной инфляции. На этом фоне появился ажиотажный спрос на бумаги и рост цен оказался более существенным»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Снижение ключевой ставки Банком России привело к уменьшению результативности фондов денежного рынка. За месяц стоимость паев таких ПИФов выросла на 1,3–1,6%. В отчетный период индекс RUSFAR (является одним из бенчмарков для этих инструментов) снизился с 15,26% до 14,72% годовых.

В аутсайдерах оказались фонды драгметаллов, а также фонды акций. Паи таких инвестиционных продуктов просели на 6–6,8% и 1,2–9% соответственно. Худшую динамику среди рисковых стратегий продемонстрировали решения, ориентированные на вложения в металлургические компании либо с высокой долей таковых. Паи таких ПИФов за месяц подешевели на 4–9%. Убыточными оказались и вложения в фонды валютных облигаций (еврооблигации, замещающие и валютные облигации), за счет снижения котировок соответствующих долговых бумаг и укрепления рубля потери инвесторов составили 2–3,6%.

Депозиты

Доходность, сопоставимую с результатами худших фондов денежного рынка, показали рублевые депозиты. По данным ЦБ, в начале марта средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков составляла 13,865% годовых, что ниже показателя месячной давности на 0,624 процентного пункта (п. п.). По итогам месяца рублевый депозит принес доход в размере 1,2%.

Ставки по банковским вкладам активно снижаются на фоне шагов Банка России по снижению ключевой ставки, а также сигналов о том, что возможны и более агрессивные шаги. В феврале регулятор понизил ставку на очередные 0,5 п. п., до 15,5%, хотя большинство аналитиков рассчитывало на сохранение ставки на неизменном уровне. 20 марта ЦБ снизил ставку еще на 0,5 п. п, до 15%, минимального значения с декабря 2023 года.

Валютные вклады оказались убыточными. Долларовые депозиты обесценили сбережения в рублях на 0,94%, вложения в евро просели на 0,96%. Это стало следствием, доминировавшего по второй половине месяца укрепления рубля. По итогам месяца курс доллара снизился на 0,83 руб., до 77,42 руб./$. Курс евро за тот же период потерял 96 коп. и составил 90,82 руб./€. Причина — в росте предложения иностранной валюты от экспортеров. «Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на динамику курса, можно выделить сдержанный спрос импортеров на иностранную валюту — он обусловлен ослаблением внутреннего спроса»,— поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

В ближайшие два месяца рубль, вероятнее всего, продолжит укреплять позиции на поступлениях валютной выручки от продажи нефти и газа. В марте средняя цена Urals выросла на 70%, до $77 за баррель. В Газпромбанке допускают рост экспортных поступлений до $6–8 млрд, тем самым они вернутся к значениям октября—ноября прошлого года. При этом спрос на валюту, скорее всего, останется на невысоком уровне. «Учитывая состояние российской экономики, ждать роста импорта не стоит, так как инвестиционная активность экономики подавлена высокими кредитными ставками»,— полагает управляющий УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников. По его мнению, во втором квартале доллар будет торговаться в диапазоне 78–85 руб./$.

Акции

Разочаровали инвесторов вложения в акции, хотя начало периода было для них довольно успешным. 9 марта индекс Московской биржи впервые за полугодие поднялся выше 2900 пунктов. Однако уже через неделю фондовый индикатор опустился ниже 2850 пунктов, а к 6 апреля потерял еще 100 пунктов. По итогам отчетного периода индекс остановился на отметке 2733,4 пункта, потеряв за месяц 5,4%.

В аутсайдерах оказались бумаги АЛРОСА и ГМК «Норильский никель», просевшие более чем на 14%. Акции металлургической компании находятся под давлением коррекции в цветных металлах. Платина и палладий потеряли от локальных максимумов около 30%, в то время как рубль остался крепким и находится на локальных минимумах. «АЛРОСА также страдает от укрепления рубля, но помимо этого давление на котировки оказывает снижение рынка натуральных алмазов. На рынке наблюдается избыток предложения и снижение спроса. Гранильные предприятия затоварены и не очень активно покупают новые алмазы»,— анализирует ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Около 10% потеряли акции «Магнита» и «Яндекса». Для ритейлера ключевым фактором давления стало охлаждение потребительской активности в условиях снижения реальных располагаемых доходов и высокой стоимости обслуживания долга. «Инвесторы проявляют осторожность в ожидании конкретики по дивидендной политике "Магнита" на фоне растущей налоговой нагрузки на корпоративный сектор»,— поясняет директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков. В случае же «Яндексом» происходит техническая коррекция после завершения основных этапов корпоративной реструктуризации. «Давление на бумагу оказывает навес предложения со стороны миноритарных акционеров, получивших акции в рамках обмена, а также общая переоценка технологического сектора, который наиболее чувствителен к дефициту дешевой ликвидности и высокой безрисковой ставке»,— считает господин Царьков.

В положительной области, несмотря на коррекцию начала апреля, остались лишь акции Сбербанка, цена которых выросла за месяц 0,4%. Поддержку бумагам оказывает хорошая финансовая отчетность. «Несмотря на сложную операционную среду, чистая прибыль ведущего банка страны по РСБУ в январе—марте выросла на 21% (год к году), до 491 млрд руб., и результаты по МСФО за первый квартал также, скорее всего, будут сильными»,— говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Свою роль здесь играют и ожидания объявления щедрых дивидендов за прошлый год, которые, по оценке господина Додонова, могут составить около 12%.

Золото

Впервые с лета 2025 года убыток принесли вложения в физическое золото. Такие инвестиции обесценились на 8,2%, что почти вдвое выше прибыли прошлого месяца. Больше инвесторы теряли лишь один раз за десять лет наблюдений «Денег» — в мае 2022 года. Тогда на фоне стремительного обвала курса доллара в России убыток за один месяц превысил 15%.

Нынешнее обесценение в значительной степени связано со снижением цены металла на мировом рынке. По данным Investing.com, 23 марта цена золота на спотовом рынке впервые за пять месяцев приблизилась к $4000 за тройскую унцию. С учетом последовавшей коррекции и закрепления котировок по итогам отчетного месяца она остановилась на отметке $4770 за унцию, потери составили 7,2%. Столь сильная распродажа была спровоцирована активными военными действиями на Ближнем Востоке, которые привели к росту инфляционных рисков и опасений ответного ужесточения политики ФРС США. «В сложившейся конфигурации золото перестает быть автоматическим убежищем. Инвесторы выбирают не просто защиту, а комбинацию защиты и доходности — прежде всего доллар и американские казначейские облигации»,— говорит независимый финансово-экономический эксперт Алексей Лерон.

В таких условиях мировые инвесторы активно сокращали вложения в золото. Согласно данным агентства Bloomberg, суммарные активы золотых биржевых фондов (ETF) за месяц сократились более чем на 47 тонн, до 3,062 тыс. тонн. С начала весны они снизились на 76,5 тонны. Это сильнейшее падение активов с осени 2023 года. «Ввиду ужесточения финансовых условий металл продают для высвобождения капитала, что и проявилось в оттоках из ETF»,— отмечает господин Лерон.

В связи с тем что паника на мировых рынках к концу прошлой недели в основном завершилась, а США и Иран заключили двухнедельное перемирие, спрос на золото начал восстанавливаться, поддерживая цену металла. По словам независимого портфельного управляющего по глобальным рынкам Алены Николаевой, рынок будет внимательно следить за нефтью, долларом, доходностями и риторикой ФРС. «Если доходности продолжат расти быстрее инфляции, давление на золото сохранится, можем увидеть нижнюю границу диапазона $4350–4950 за унцию. Если же нефть чуть остынет, а риторика ФРС станет менее жесткой, рынок способен быстро вернуться к $5000 за унцию»,— полагает госпожа Николаева.

Василий Синяев