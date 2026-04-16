Искусство заключать сделки

Когда-то фамилия Трамп в первую очередь ассоциировалась с недвижимостью. Девелопментом занимались дед, бабка и отец действующего президента США. Сам Дональд Трамп также начинал со сделок с недвижимостью. Он также занимался игорным бизнесом, организацией конкурсов красоты, делал телешоу. Но по-настоящему его деловые таланты пробудились на втором президентском сроке.

Дональд Трамп в отеле с казино Trump Taj Mahal, 1990 год

Фото: Joe Dombroski / Newsday RM / Getty Images Дональд Трамп в отеле с казино Trump Taj Mahal, 1990 год

От деда до внука

Основу благосостояния семьи Трамп заложил дед действующего президента США, эмигрант из Германии Фридрих Трумпф (по другой версии — Друмпф), в Америке — Фредерик Трамп. Ресторан в Сиэтле, ресторан в Канаде в период золотой лихорадки, недвижимость в Нью-Йорке. После того как в 1918 году он стал жертвой эпидемии испанки, бизнес продолжила его вдова Элизабет. В 1927 году была официально зарегистрирована компания E. Trump & Son, впоследствии переименованная в Trump Management.

Сын Елизаветы, Фредерик Крист «Фред» Трамп, освоил многие строительные специальности еще подростком. Свой первый дом он построил и продал, по его собственному утверждению, в 19 лет. А к 20 годам, по его словам, на счету Фредерика-младшего было уже 20 проданных домов. Из-за начавшейся Великой депрессии он временно переориентировался с жилой недвижимости на коммерческую. В 1933 году Фредерик Трамп-младший построил один из первых в Нью-Йорке супермаркетов, который продал через полгода после начала работы. Следующей сделкой была покупка вместе с компаньоном ипотечного подразделения обанкротившейся в 1934 году корпорации J. Lehrenkrauss. Это дало ему доступ к большому числу объектов недвижимости, владельцы которой лишились права выкупа.

В 1934 году было создано Федеральное управление жилищного строительства (Federal Housing Administration, FHA), запустившее программу социального жилья. Фредерик Трамп-младший развернул масштабное строительство на займы FHA. В июле 1938 года в газете Brooklyn Daily Eagle преуспевающий девелопер был назван «Генри Фордом жилищного строительства». Трамп участвовал и в других финансируемых государством программах. Во время Второй мировой войны это было жилье для работников оборонных предприятий. После войны — жилье для ветеранов.

С 1935 по 1950 год компания отца будущего президента построила около 2,5 тыс. домов, которые стали называть «домами Трампа».

В июне—июле 1954 года комитет по банкам и валюте Сената США проводил расследование в связи с получением девелоперами сверхприбыли при использовании государственных контрактов. В числе вызванных для дачи показаний был Фред Трамп. Трамп и его партнер Уильям Томаселло, авторитетный бизнесмен, тесно связанный с семьями Гамбино и Дженовезе, вели строительство жилищного комплекса Beach Haven Apartments в Бруклине. Партнеры сумели получить кредиты FHA на сумму, превышавшую на $3,5 млн стоимость строительства. К тому же выяснилось, что земельный участок, на котором велось строительство, они купили еще в 1945 году за $34,5 тыс. Эту землю они сдали своей же компании, отвечающей за проект, в аренду на 99 лет за ежегодную плату в размере $60,6 тыс. FHA получило разрешение в случае провала проекта выкупить право на аренду за $1,515 млн.

Один из последних и самых крупных проектов Фред Трамп осуществил в 1963–1964 годах, построив на Кони-Айленде жилой комплекс Trump Village — единственный проект с фамилией Трамп в названии, который носит его имя, а не имя его сына.

Жилой комплекс Trump Village назван не в честь Дональда Трампа, а в честь его отца Фреда Трампа

Фото: iStock Жилой комплекс Trump Village назван не в честь Дональда Трампа, а в честь его отца Фреда Трампа

Освобождение от Вьетнама

Дональд Трамп, средний из трех сыновей Фреда Трампа, начал работать в отцовской компании Trump Management в 1968 году. Началу его деловой карьеры мог помешать призыв: Соединенные Штаты вели войну во Вьетнаме. Но осенью 1968 года доктор Ларри Браунштейн поставил молодому человеку диагноз «пяточные шпоры», дававший освобождение от военной службы. Доктор Браунштейн вел прием в помещении, которое арендовал у хозяина здания — Фреда Трампа. Дочери доктора в 2018 году рассказали корреспонденту газеты The New York Times, что таким образом их отец оказал услугу Фреду Трампу.

В 1971 году Дональд Трамп занял место отца во главе компании. В 1974 году компания была переименована в Trump Organization. В 2015 году Дональд Трамп в интервью NBC так рассказывал о начале собственного бизнеса: «Отец предоставил мне небольшой заем в миллион долларов». И добавил, что ему пришлось вернуть долг с процентами. Затем он постепенно расширил бизнес и стал миллиардером.

В расследовании The New York Times названа другая сумма займа — $60,7 млн. И это далеко не единственный случай, когда отец помог сыну материально. Всего в разное время Фред Трамп обеспечил Дональду Трампу 295 потоков доходов.

Первой крупной самостоятельной деловой операцией Дональда Трампа стала реновация в 1978–1980 годах отеля Commodore, расположенного рядом с Центральным вокзалом Нью-Йорка. Обновленный отель получил название Grand Hyatt. Кредит на строительные работы в размере $70 млн, предоставленный банком Manufacturers Hanover, был выдан под гарантию Фреда Трампа и сети отелей Hyatt, взявших на себя обязательства завершить проект, если этого не сумеет сделать Дональд Трамп. Но в девелопменте деньги решают не все. Не менее важный фактор успеха — связи. Фред Трамп был донором избирательных кампаний мэра Нью-Йорка Абрахама Бима и губернатора штата Нью-Йорк Хью Кэри. Grand Hyatt стоил $120 млн (в пересчете по современному курсу — $474 млн). В книге «Искусство сделки», написанной Дональдом Трампом при участии Тони Шварца, отмечается, что его валовая прибыль превышает $30 млн в год. В книге не указано, что прибыльности Grand Hyatt очень способствовали налоговые льготы, предоставленные на 40-летний срок. Без этих льгот за первые 36 лет работы отеля сумма уплаченных налогов должна была быть на $359 млн больше.

Дональд Трамп (слева), мэр Нью-Йорка Эд Кох (в центре) и губернатор штата Нью-Йорк Хью Кэри (указывает на рисунок) обсуждают эскиз будущего отеля Grand Hyatt. Июнь 1978 года

Фото: AP Дональд Трамп (слева), мэр Нью-Йорка Эд Кох (в центре) и губернатор штата Нью-Йорк Хью Кэри (указывает на рисунок) обсуждают эскиз будущего отеля Grand Hyatt. Июнь 1978 года

А если отвлечься от денежных расчетов, то главная польза от проекта Grand Hyatt для его создателя состояла в том, что Дональд Трамп сделал себе имя.

Налоговые льготы предоставлялись и другим проектам Дональда Трампа на Манхэттене: TrumpTower, Trump Plaza, Trump Palace Condos, Trump World Tower (самое высокое здание Нью-Йорка в момент его постройки) и т. д. По ситуации на 2016 год общая сумма, сэкономленная на налогах, составила $885 млн.

Крупный проигрыш в казино

Первая попытка Дональда Трампа заняться игорным бизнесом относится к 1984 году, когда в Атлантик-Сити открылся построенный им комплекс Harrah’s at Trump Plaza, вскоре переименованный в Trump Plaza Hotel and Casino. За казино отвечало игровое подразделение сети отелей Holiday Inn, но затем Трамп выкупил его, так как был недоволен низкими прибылями. За первым казино в Атлантик-Сити последовали еще два — Trump’s Castle Hotel Casino (дата открытия — 1985 год) и Trump Taj Mahal (1990 год).

В начале 1990-х в империи казино Трампа сложилась критическая финансовая ситуация. Так, в декабре 1990 года возникли проблемы с выплатой по облигациям Castle Hotel Casino на сумму $18,4 млн. Фред Трамп направил в Атлантик-Сити своего представителя, чтобы тот купил фишки казино на сумму $3,5 млн, но не делал никаких ставок. И помог сыну избежать дефолта.

В 1991 году было объявлено о банкротстве казино Taj Mahal. Была проведена реструктуризация, в результате которой Трамп стал акционером-миноритарием. В марте 1992 года было объявлено о банкротстве Trump Castle. В ноябре того же года — о банкротстве нью-йоркского отеля Plaza Hotel.

В 1995 году Трамп предпринял попытку возродить свою империю казино, основав и возглавив компанию Trump Hotel and Casino Resorts (THCR). В ее состав вошли выживший в начале десятилетия Trump Plaza Hotel and Casino и строящееся казино Trump Casino в Гэри, штат Индиана. Затем были куплены и взяты под крыло новой компании два «старых» отеля с казино — Trump Taj Mahal и Trump’s Castle Hotel Casino, переименованный в Trump Marina. С 1996 по 1999 год рядом с Castle работало еще одно казино — Trump World’s Fair. В 2000 году THCR заключила соглашение с индейским племенем Twenty-Nine Palms Band of Mission, состоящим из 12 человек, о совместном управлении казино Spotlight 29 в Коачелле, штат Калифорния. В 2002 году казино было переименовано в Trump 29.

В 2004 году THCR объявила о банкротстве: ее долги достигли $1,4 млрд. Опять реструктуризация, сокращение пакета акций Трампа с контрольного до миноритарного. Компания поменяла название на Trump Entertainment Resorts (TER). Индейцы выкупили долю Трампа в своем казино за $6 млн. TER удалось продать свое казино в Гэри компании Majestic Star Casino за $253 млн.

В 2009 году TER объявила о банкротстве. На этот раз долг был чуть меньше, чем во время четвертого «трамповского» банкротства,— $1,2 млрд.

Шестое, последнее банкротство было объявлено в 2014 году.

Интересно, но сам Дональд Трамп никогда в жизни не объявлял о личном банкротстве.

Гольф и наследство

Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Дубае открылся в 2017 году

Фото: Francois Nel / Getty Images Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Дубае открылся в 2017 году

В 1999 году случилось два важных события, повлиявших на судьбу деловой империи Дональда Трампа.

В Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, открылся первый гольф-клуб, носящий его имя — Trump International Golf Club. В настоящее время, по данным Trump Organization, в мире действует 19 «трамповских» гольф-клубов.

25 июня 1999 года скончался Фред Трамп. Задолго до этого он очень грамотно оптимизировал налоги, чтобы не платить безумные 55% (налоги на наследство и подарки). Он создал компанию All County Building Supply & Maintenance, которая официально занималась всеми закупками для империи недвижимости Фреда Трампа. Владельцами компании были его дети и племянник.

От собственного имени и имени жены, Мэри Энн Трамп, Фред создал два GRAT (Grantor Retained Annuity Trust — аннуитетный траст, удерживаемый доверителем; в течение определенного срока выплачивались фиксированные аннуитетные платежи, а остаток активов переходил бенефициарам с минимальным налогом на дарение). В них были переданы 25 жилых комплексов и другая недвижимость, оцененные всего в $41,4 млн. В течение определенного срока выплачивались фиксированные аннуитетные платежи, а остаток активов переходил бенефициарам с минимальным налогом на дарение. Бенефициарами были дети: Дональд, Мэриэнн, Элизабет и Роберт. Через пять лет после смерти отца дети продали его портфель недвижимости группе инвесторов во главе с Рубином Шроном. Согласно разным источникам, сумма сделки составила от $705,6 млн до $737,9 млн. Газета The New York Times в 2018 году оценила долю Дональда Трампа от этой продажи в $177,3 млн (соответствует современным $305 млн).

Что хотел построить Трамп «В январе 1987 г. я получил письмо от Юрия Дубинина, советского посла в Соединенных Штатах. Оно начиналось словами: "Мне доставляет большое удовольствие передать вам хорошие новости из Москвы". Далее в нем говорилось, что ведущее советское агентство по международному туризму "Госкоминтурист" заинтересовано в создании совместного предприятия по строительству и управлению отелем в Москве. И вот 4 июля я прилетел в Москву вместе с Иваной, ее помощницей Лизой Каландрой и Нормой. Это было потрясающе. Мы осмотрели полудюжины потенциальных участков для строительства отеля, в том числе несколько рядом с Красной площадью. Мы жили в "Ленинском" люксе гостиницы "Националь", и на меня произвело сильное впечатление стремление советских чиновников заключить сделку». (Дональд Трамп при участии Тони Шварца, «Искусство сделки», перевод А. Алексеева) В 2013 году после поездки в Москву на конкурс «Мисс Вселенная» Трамп опубликовал твит «Башня Trump Tower — Moscow будет следующей».

У Дональда в то время уже была своя империя недвижимости. С 2010 по 2017 год она принесла ему прибыль в размере $1,2 млрд. Еще у него было имя, известное по небоскребам, отелям, гольф-клубам.

С 2004 по 2017 год Дональд Трамп вел реалити-шоу «Ученик» (Apprentice) на канале NBC. C 2002 года совместно с медиакомпанией NBC Universal он владел Miss Universe Organization, организовывавшей конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Юная мисс США». В 2015 году Трамп выкупил долю NBC, после чего продал Miss Universe Organization холдинговой компании WME/IMG. Сумма сделки не оглашалась.

В январе 2017 года Дональд Трамп первый раз вступил в должность президента США.

В 2023 году он произнес: «Я стал президентом благодаря бренду… Я думаю, это самый популярный бренд в мире».

По оценке журнала Forbes, до первого прихода в Белый дом состояние Трампа составляло $3,7 млрд, после первого президентского срока — $2,5 млрд.

Торговля именем

В 2013 году Дональд Трамп привез конкурс «Мисс Вселенная» в Москву. Конкурс прошел на площадке «Крокус Сити Холл». На фото (слева направо): президент Crocus Group Араз Агаларов, победительница конкурса Габриэла Ислер из Венесуэлы, Дональд Трамп

Фото: Maxim Shemetov / Reuters В 2013 году Дональд Трамп привез конкурс «Мисс Вселенная» в Москву. Конкурс прошел на площадке «Крокус Сити Холл». На фото (слева направо): президент Crocus Group Араз Агаларов, победительница конкурса Габриэла Ислер из Венесуэлы, Дональд Трамп

Несмотря на четырехлетний перерыв, «самый популярный бренд» сохранил свою ценность. За время второго президентского срока Дональда Трампа работа над проектами, которые носят его имя, велась в 22 странах мира. Такие данные приводит организация CREW (Citizens for Responsibility and Ethicsin Washington, «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне»). Отели, гольф-клубы, жилые комплексы с именем 45-го и 47-го президента США были построены и строятся в Великобритании, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Ирландии, Катаре, на Мальдивах, в ОАЭ, Омане, Румынии, Саудовской Аравии, Турции, Уругвае, на Филиппинах, в Южной Корее, в заморском сообществе Франции Сен-Мартен.

По оценке The New York Times, с момента переизбрания Трампа президентом лицензирование его имени для зарубежных проектов принесло ему как минимум $23 млн.

Заплатить за имя, возможно, придется не только иностранцам, но и американцам. Компания DTTM Operations, управляемая The Trump Organization, в феврале 2026 года подала заявку на регистрацию товарных знаков «Международный аэропорт имени Дональда Дж. Трампа», «Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа» и DJT. Если какой-то американский аэропорт в будущем получит такое название, Дональд Трамп получит от него деньги.

Судебные тяжбы

После штурма Капитолия 6 января 2021 года ведущие социальные сети — Х (в то время называлась Twitter), Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube (принадлежит Google, дочерней компании Alphabet) — заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Полгода спустя, 7 июля, Трамп подал серию схожих исков, обвинив платформы социальных сетей в незаконном подавлении консервативных взглядов.

В октябре 2022 года Трамп подал иск о клевете против телеканала CNN. В эфире CNN утверждение Трампа о том, что президентские выборы 2020 года были у него украдены, пять раз было названо «большой ложью». Трамп в своем иске заявлял, что слова «большая ложь» ассоциируются с пропагандой в гитлеровской Германии, и требовал компенсации в размере $475 млн. В июле 2023 года иск был отклонен. В решении суда говорилось: «Заявления CNN, хотя и отвратительны, с юридической точки зрения не являются клеветническими».

В марте 2024 года Трамп подал иск о нанесении ущерба репутации против телеканала ABC и ведущего ABC News Джорджа Стефанополуса, который сказал, что Трамп был признан «ответственным за изнасилование».

В октябре 2024 года баллотировавшийся в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS из-за интервью своей соперницы на выборах Камалы Харрис программе «60 минут». Он заявил, что телеканал заменил оригинальный ответ кандидата в президенты от демократов на вопрос о войне в секторе Газа на его укороченную версию, и потребовал в связи с этим компенсацию в размере $10 млрд.

Возможно, что со всеми исками произошло бы то же самое, что и с иском против CNN. Но в ноябре 2024 года Дональд Трамп выиграл президентские выборы, а вслед за этим стал одерживать одну за другой победы в судебных спорах.

В декабре ABC согласилась заплатить $15 млн и оплатить судебные издержки в размере $1 млн. В январе Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) согласилась выплатить около $25 млн в рамках внесудебного урегулирования иска. В феврале X согласилась урегулировать иск примерно за $10 млн. В июле компания Paramount, владеющая CBS News, согласилась выплатить $16 млн. Вскоре после этого Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала разрешение на слияние компаний Paramount и Skydance, после того как в течение года задерживала одобрение этой сделки. В сентябре YouTube согласилась урегулировать иск за $24,5 млн. Практически все суммы, полученные в ходе указанных разбирательств, были перечислены двум структурам — президентской библиотеке Дональда Трампа и НКО Trust for the National Mall, которая занимается, в частности, финансированием строительства Бального зала Белого дома. Строительство обещают закончить до истечения президентского срока Трампа.

Уже будучи в должности президента, Трамп подал несколько исков против СМИ. С Dow Jones (материнской компании газеты The Wall Street Journal и ее владельца Руперта Мердока) он хочет получить $10 млрд, заявляя, что опубликованное в газете утверждение, что он написал «непристойную» записку Джеффри Эпштейну, является клеветой.

С газеты The New York Times президент США хочет получить $15 млрд, обвинив ее в клевете и оскорблениях.

С британской телерадиовещательной корпорации BBC Трамп хочет взыскать $5 млрд компенсации за «умышленное, злонамеренное и обманное искажение его слов» в снятом BBC документальном фильме Panorama, а также за нарушение законов о коммерческом праве.

Документальное кино

Реклама снятого Netflix документального фильма «Melania: Twenty Days to History»

Фото: Ming Yeung / Getty Images Реклама снятого Netflix документального фильма «Melania: Twenty Days to History»

Вскоре после победы Трампа на президентских выборах 2024 года возник проект документального фильма о новой первой леди — Мелании Трамп. Заявки на съемку такого фильма и возможности последующих съемок документального телесериала подали четыре компании: Amazon, Disney, Netflix и Paramount Pictures. Победила Amazon. Предложенная ей сумма — $40 млн — намного превосходила предложения конкурентов и стала рекордом для документального фильма, снятого на заказ. Еще $35 млн Amazon вложила в продвижение документального фильма, получившего название «Melania» («Мелания») и рассказывающего о том, как проводила время и что чувствовала Мелания Трамп в последние 20 дней перед второй инаугурацией ее мужа.

Фильм вышел в прокат 30 января 2026 года и собрал в первый уикенд проката $7 млн — рекордную для документальной работы сумму. В марте сборы фильма в США составляли около $17 млн, то есть были намного меньше вложенных в него средств.

Из $40 млн, которые Amazon заплатила за право на съемки фильма, $28 млн получила главная героиня — Мелания Трамп.

Криптовалюта

Члены семьи президента США слушают его послание к Конгрессу. Слева направо: Тиффани Трамп, Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп, Иванка Трамп, Бэррон Трамп, Мелания Трамп. 24 февраля 2026 года

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Члены семьи президента США слушают его послание к Конгрессу. Слева направо: Тиффани Трамп, Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп, Иванка Трамп, Бэррон Трамп, Мелания Трамп. 24 февраля 2026 года

Сыновьям президента Эрику Трампу и Дональду Трампу-младшему принадлежит, по разным оценкам, от 13% до 20% акций компании American Bitcoin, занимающейся майнингом и накоплением криптовалюты. В настоящее время American Bitcoin находится на 17-й строчке в рейтинге 100 крупнейших держателей биткойна. На 13-й строчке этого рейтинга — другая семейная компания, Trump Media & Technology Group (TMTG). Она была создана в феврале 2021 года, то есть вскоре после запрета аккаунтов Трампа в соцсетях. В феврале 2022 года компания создала собственную соцсеть — Truth Social. Она задумывалась как протрамповская альтернатива Twitter, но после того, как в 2022 году Twitter был куплен Илоном Маском, дальнейшее развитие Truth Social потеряло смысл, хотя Трамп до сих пор постоянно публикует посты в собственной соцсети. После победы на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп передал все принадлежащие ему акции TMTG в траст, который контролирует его сын Дональд Трамп-младший. В настоящее время кроме соцсети компания занимается также финансовыми технологиями, блокчейном и разработкой технологии термоядерного синтеза.

Трое сыновей президента (Дональд-младший, Эрик и Бэррон) являются соучредителями основанной в 2024 году децентрализованной финансовой платформы World Liberty Financial, а сам президент считается ее почетным соучредителем. В число соучредителей входит также Зак Уиткофф, а его отец, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф — почетный соучредитель. В октябре 2024 года World Liberty Financial запустила криптовалюту $WLFI. В марте 2025 года был запущен стейблкойн USD1. В мае инвестиционная компания MGX из Абу-Даби, которой руководит брат президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, использовала стейблкойны USD1 на сумму $2 млрд для инвестиции в криптобиржу Binance. За несколько дней до инаугурации Дональда Трампа структура шейха Тахнуна купила 49% акций World Liberty Financial за $500 млн.

По оценке газеты The Wall Street Journal, за 16 месяцев с момента основания World Liberty Financial принесла семье Трампа как минимум $1,2 млрд прибыли наличными, а на бумаге оценка принадлежащих семье криптоактивов выросла еще на $2,25 млрд.

С World Liberty Financial тесно связана финтех-провайдер блокчейн-решений Alt5 Sigma. В августе 2025 года Alt5 Sigma объявила о размещении акций на $1,5 млрд, чтобы сформировать резерв токенов WLFI. Зак Уиткофф стал председателем совета директоров Alt5 Sigma, Эрик Трамп вошел в состав совета директоров (но вскоре покинул директорский пост и перешел на должность наблюдателя).

18 января 2025 года Дональд Трамп сообщил в соцсетях X и Truth Social о запущенном днем раньше собственном мемкойне $TRUMP. Капитализация мемкойна в результате ажиотажа за первые сутки взлетела до $15 млрд, потом опустилась до $9,3 млрд. В настоящее время капитализация на порядок ниже — около $800 млн.

19 января первая леди запустила свой мемкойн — $Melania. Рыночная капитализация этого мемкойна поднималась до $13 млрд, в настоящее время — в районе $100 млн.

По самым консервативным оценкам, все криптопроекты с момента прихода Дональда Трампа в Белый дом принесли его семье $1,4 млрд.

«Бесплатный» самолет

Boeing 747 — подарок Трампу от правящей династии Катара. Цена подарка — $400 млн. В такую же сумму, если не больше, он обойдется и американскому налогоплательщику, так как самолет должен быть переоборудован под президентские нужды

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Boeing 747 — подарок Трампу от правящей династии Катара. Цена подарка — $400 млн. В такую же сумму, если не больше, он обойдется и американскому налогоплательщику, так как самолет должен быть переоборудован под президентские нужды

В феврале 2025 года президент Трамп выразил недовольство тем, что компания Boeing задерживает поставку двух новых президентских самолетов Air Force One, которые он заказал еще во время первого пребывания в должности президента. Трамп заявил: «Мы могли бы купить самолет или получить самолет, или что-то в этом роде».

В мае произошло «что-то в этом роде». Правящая династия Катара решила подарить Дональду Трампу Boeing 747–8 стоимостью около $400 млн. Трамп в связи с этим написал в соцсети TruthSocial: «Министерство обороны получает в дар самолет Boeing 747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки». Обожающий пользоваться в своих постах заглавными буквами Трамп подчеркнул: «Подарок. Абсолютно бесплатно».

Представители Демократической партии сочли, что абсолютно бесплатный катарский подарок — пример коррупции. Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум о взаимопонимании с представителями Катара, в котором говорилось, что это «пожертвование, не сопровождаемое никакими условиями», следовательно, нельзя его рассматривать как взятку или попытку оказать неправомерное влияние.

Подарок никаким образом не был связан с объявлением о полученном компанией Boeing крупнейшем в ее истории заказе на поставку широкофюзеляжных самолетов от компании Qatar Airways, заказавшей 210 лайнеров на сумму $96 млрд.

Согласно принятому в 1966 году закону «Об иностранных подарках и наградах», федеральным служащим, в том числе президенту США, запрещается принимать подарки от иностранных правительств. Исключения — подарки «минимальной стоимости» и подарки, получателем которых является не госслужащий, а Соединенные Штаты (следовательно, они становятся государственной собственностью). Размер «минимальной стоимости» пересматривается раз в три года. В 2026 году он составляет $525. Тот, кто хочет оставить себе более дорогой подарок, должен выплатить в казну его полную стоимость. Госслужащие, получающие подарки из-за рубежа, должны отчитываться о них в налоговых декларациях.

Лайнер, прозванный «летающим дворцом», был явно дороже $525. Но подарен он был как бы не президенту Трампу, а Министерству обороны. И действительно, Министерство обороны приняло Boeing и занялось его модификацией, чтобы привести его в соответствие с требованиями, предъявляемыми к президентскому самолету (средства связи, защита от ракет, усовершенствованный двигатель и др.). В июне министр ВВС США Трой Мейнк сообщил, что модификация обойдется примерно в $400 млн. Многие эксперты сочли эту оценку сильно заниженной. Затем стало известно, что из бюджета на создание межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel перечислено $934 млн на какой-то засекреченный проект. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на частные разговоры с представителями ВВС США, эти средства или часть этих средств могли быть направлены на модернизацию президентского Boeing.

Ожидается, что новый Air Force One Дональд Трамп получит этим летом. После его ухода с поста президента в начале 2029 года лайнер будет передан в фонд его президентской библиотеки, так что Трамп и дальше сможет им пользоваться.

Что касается налоговых деклараций, то Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников на посту президента, не имеет привычки их добровольно публиковать. Кроме того, на протяжении многих лет Трамп имел привычку преувеличивать свое богатство. Сторонние аналитики оценивают его состояние примерно в $6,5–7 млрд, но эта оценка весьма условна, так как далеко не вся информация о его собственности доступна.

Алексей Алексеев