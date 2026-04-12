В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за плохой дороги

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги Улейма — Нефедьево. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что автомобильная дорога Улейма — Нефедьево является дорогой общего пользования на территории Ярославской области. Вместе с тем установлено, что покрытие автомобильной дороги не в полной мере находится в проезжем состоянии, в том числе поскольку износ автомобильной дороги требует проведения ремонтных работ»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Следственный комитет опубликовал фото разбитой грунтовой дороги. Что стало причиной возбуждения уголовного дела, в сообщении не указывается.

Антон Голицын