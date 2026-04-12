Суд арестовал фигурантов дела о взрыве пиротехники во Владикавказе

Суд арестовал трех фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе на два месяца — до 10 июня. Об этом «РИА Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Взрыв на складе пиротехники произошел днем 10 апреля, после чего вспыхнул пожар на площади 750 кв. м. В момент взрыва в здании находились сотрудники склада. Погибли два человека, еще 15, включая двух детей, пострадали.

Трех подозреваемых в незаконном производстве пиротехники задержали 11 апреля. Среди них — собственник коммерческих помещений, а также два организатора производства пиротехники. Власти Владикавказа выделили 8,5 млн руб. на помощь жителям 25 частных домов, которые получили повреждения при взрыве.