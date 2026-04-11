Мэрия Владикавказа выплатит 8,5 млн рублей жертвам взрыва на складе

Власти Владикавказа выделили 8,5 млн руб. на помощь жителям 25 частных домов, пострадавших от взрыва на складе пиротехники 10 апреля 2026 года, сообщили в мэрии города.

Инцидент произошел около полудня в центре города по улице Августовских событий: мощный взрыв поднял десятиметровый столб огня и дыма, за ним последовал пожар с повторными вспышками и сильным задымлением. Местные спасатели и пожарные оперативно выехали на место, локализовали огонь и эвакуировали людей из зоны поражения. Под завалами нашли тела двух погибших.

Причиной ЧП стала детонация пиротехнических изделий, которые хранили в магазине без теплоизоляции, противопожарных перегородок и автоматической системы тушения. Владельцев неоднократно предупреждали о нарушениях пожарной безопасности, однако они не устранили проблемы. Взрыв повредил дома 74 человек, из них 10 проживают в пяти наиболее разрушенных строениях; также пострадали 30 автомобилей в разной степени.

Глава АМС Владикавказа организовал прием заявлений на единовременную помощь: каждый житель получит по 10 тыс. руб. на человека. Граждане, лишившиеся трех и более предметов первой необходимости, рассчитывают на 50 тыс. руб., хотя пока таких случаев не зафиксировали. Члены семей погибших и раненых ждут компенсаций — 200 тыс. руб. за легкий вред здоровью и 400 тыс. руб. за средний или тяжелый; владельцы самых пострадавших домов дополнительно обретут по 100 тыс. руб. из резервного фонда.

Специалисты администрации уже завершили предварительную оценку ущерба и приступили к восстановлению имущества. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло посетил место происшествия и заверил в Telegram, что власти не оставят никого без поддержки: они зафиксируют все повреждения и оперативно помогут каждому пострадавшему.

Станислав Маслаков