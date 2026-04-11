Главные новости к утру 11 апреля
Конфликт с Украиной не завершится без гарантий безопасности для России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Экипаж «Артемиды II» вернулся на Землю после облета Луны.
Один человек погиб, еще шесть пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковных Мытищах.
В Чечне подано 12 тыс. заявлений на возмещение ущерба из-за наводнений.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров с Ираном Соединенные Штаты возобновят удары по территории страны.
Крупнейший в Персидском заливе производитель алюминия Emirates Global Aluminium объявил форс-мажор.