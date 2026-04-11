Число пострадавших при пожаре в Мытищах увеличилось до шести

При пожаре в 17-этажном жилом доме в подмосковных Мытищах пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, сообщило МЧС Росси. Ранее ведомство писало об одном погибшем и двух пострадавших.

«В настоящий момент пожар потушен. Люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. По лестничным маршам (эвакуированы,— "Ъ") 23 человека, из них четверо детей»,— уточнило управление МЧС по Подмосковью. В настоящий момент пожар в здании на Станционной улице потушен.

Всего, как сообщило МЧС, эвакуированы 146 человек. 27 человек остались в пункте временного размещения, который развернут в одной из школ.

Причина пожара неизвестна.